Rapids मूल्य (RPD)
--
-5.05%
-9.60%
-9.60%
Rapids (RPD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, RPD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RPD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.122474 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RPD में --, 24 घंटों में -5.05%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.60% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Rapids का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.57K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RPD की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.39M है, कुल आपूर्ति 19053252.23311257 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.88K है.
आज के दिन के दौरान, Rapids का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Rapids का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Rapids का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Rapids का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.05%
|30 दिन
|$ 0
|-40.69%
|60 दिन
|$ 0
|-41.78%
|90 दिन
|$ 0
|--
We are a creative agency with a passion for innovation & the design of beautiful creations. We have all envisioned certain aspects of past cryptocurrency projects we would have liked to see come to fruition, and we are applying those underlying philosophies to Rapids. Social Media Networks have become the new medium of personal expression and overall communication. Cryptocurrency and blockchain technology have also enriched our lives by altering the way we transact through online channels. Combining the technologies of social media along with blockchain technology, Rapids aspires to make online transactions even more accessible. With Rapids embedded into social media platforms, we will be able to send and receive payments directly to friends, family, colleagues, companies, and anyone in between. We are currently in the development phase and are expanding daily. Follow us on social media to support our cause and to stay up to date.
