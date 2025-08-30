Ramen मूल्य (RAMEN)
Ramen (RAMEN) रियल-टाइम प्राइस $0.01324975 है. पिछले 24 घंटों में, RAMEN ने $ 0.0132499 के कम और $ 0.01459293 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RAMEN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.471503 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0074111 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RAMEN में -1.66%, 24 घंटों में -5.79%, तथा पिछले 7 दिनों में +9.19% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Ramen का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 254.38K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RAMEN की मार्केट में उपलब्ध राशि 19.18M है, कुल आपूर्ति 92213589.27783665 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.22M है.
आज के दिन के दौरान, Ramen का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00081521085167428 था.
पिछले 30 दिनों में, Ramen का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0065089767 था.
पिछले 60 दिनों में, Ramen का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0049212632 था.
पिछले 90 दिनों में, Ramen का USD में मूल्य बदलाव $ -0.027053527214226926 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00081521085167428
|-5.79%
|30 दिन
|$ +0.0065089767
|+49.13%
|60 दिन
|$ -0.0049212632
|-37.14%
|90 दिन
|$ -0.027053527214226926
|-67.12%
Ramen is the Berachain-native token launchpad powering liquidity bootstrapping and price discovery for new assets. We democratise equitable access for users to participate in liquidity bootstrapping events by early-stage and growth-stage protocols on Berachain. We have 2 launch modes - Fixed-price sale and Price Discovery. For fixed-price sale, users will have to enter into a raffle to win allocation to purchase tokens. These raffle tickets can be bought using Gacha points, which are earned via staking our RAMEN tokens. For Price Discovery Mode, there's no gating but we have a sealed-bid auction mechanism to determine the price of the token based on market demand.
