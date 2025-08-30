Raju the Elephant (RAJU) क्या है

The chronic injuries that Raju had sustained during the time of his brutal captivity continue to persist, although with dedicated care by our expert veterinarians they are healing well. The chronic hip abscess on his left side continues to be treated using antiseptic medicines and antibiotics. The progress has been remarkable even though the wound might not heal completely due to its nature. Today, Raju is safe at the Wildlife SOS Elephant Conservation and Care Center where he lives a retired life in a large enclosure. He has around the clock access to his pool and is under the observation of his watchful elephant caregivers and veterinarians. Lots of love, medical attention, nutritious food and dedicated care have worked wonders for this now healthy and happy elephant. His diet is tailored to his needs, and daily treats of his favorite fresh fruits have helped Raju gain a healthy amount of weight and a delightful amount of confidence.

लोग यह भी पूछते हैं: Raju the Elephant (RAJU) के बारे में अन्य प्रश्न आज Raju the Elephant (RAJU) का मूल्य कितना है? USD में लाइव RAJU प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. RAJU से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए RAJU से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Raju the Elephant का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? RAJU के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 42.46K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. RAJU की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? RAJU की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.96M USD है. RAJU की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? RAJU ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की. RAJU का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? RAJU ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. RAJU का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? RAJU के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या RAJU इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष RAJU इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए RAJU का प्राइस का अनुमान देखें.

