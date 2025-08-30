Rainmaker Games मूल्य (RAIN)
-9.96%
-32.38%
-21.83%
-21.83%
Rainmaker Games (RAIN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, RAIN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RAIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.37 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RAIN में -9.96%, 24 घंटों में -32.38%, तथा पिछले 7 दिनों में -21.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Rainmaker Games का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 18.38K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RAIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 444.47M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 41.34K है.
आज के दिन के दौरान, Rainmaker Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Rainmaker Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Rainmaker Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Rainmaker Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-32.38%
|30 दिन
|$ 0
|+37.05%
|60 दिन
|$ 0
|+16.49%
|90 दिन
|$ 0
|--
We are the portal to the P2E world that allows everyone a chance to play, earn, learn, and connect like never before. Gamers of all levels will get to seamlessly switch between games, train & learn, manage earnings, chat, and get Guild Verified- all within one data-driven platform. We are building the largest global player platform and in turn, the largest P2E data powerhouse. We will become a central hub and launchpad for games, plus an invaluable data source for guilds to build better data-backed teams - truly becoming a home for the world of play-to-earn games. GAMERS The free platform for gamers to play hundreds of P2E games. GAMES The data driven launchpad for games and token drops GUILDS The premiere guild verification tool for guilds to find players.
Rainmaker Games (RAIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. RAIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
