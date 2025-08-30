Rainbow Token मूल्य (RBW)
Rainbow Token (RBW) रियल-टाइम प्राइस $0.00151298 है. पिछले 24 घंटों में, RBW ने $ 0.00149662 के कम और $ 0.00158244 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RBW की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.12 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RBW में -0.35%, 24 घंटों में -3.37%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.99% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Rainbow Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 379.57K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RBW की मार्केट में उपलब्ध राशि 250.88M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.51M है.
आज के दिन के दौरान, Rainbow Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Rainbow Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002296004 था.
पिछले 60 दिनों में, Rainbow Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0011060735 था.
पिछले 90 दिनों में, Rainbow Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004366625095632083 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.37%
|30 दिन
|$ +0.0002296004
|+15.18%
|60 दिन
|$ +0.0011060735
|+73.11%
|90 दिन
|$ +0.0004366625095632083
|+40.57%
Rainbow Token (RBW) is the token for the Crypto Unicorns game back when the game resided on Polygon. With the token migration from Polygon to XAI on May 2024, this token is to be sunset in favor of a new token, Crypto Unicorns ($CU) on Arbitrum and XAI.
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.