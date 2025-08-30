Rain by Virtuals मूल्य (RAIN)
-9.78%
-18.83%
-8.79%
-8.79%
Rain by Virtuals (RAIN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, RAIN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RAIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00196853 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RAIN में -9.78%, 24 घंटों में -18.83%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.79% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Rain by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 60.33K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RAIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.12M है, कुल आपूर्ति 999123070.9273839 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 60.33K है.
आज के दिन के दौरान, Rain by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Rain by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Rain by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Rain by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-18.83%
|30 दिन
|$ 0
|+1.57%
|60 दिन
|$ 0
|-51.13%
|90 दिन
|$ 0
|--
Rain is a Ronin network community agent that is powered by META's Llama LLM using the Virtuals protocol platform. Rain exists as an AI agent that focuses on user onboarding for the Ronin Network. Using various training tools, Rain specializes in web3 gaming and is centered around delivering high quality metrics and statistics. In addition to providing real time data, Rain also exists as a streaming agent to deliver advanced levels of user immersion.
