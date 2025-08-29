Railgun मूल्य (RAIL)
-1.87%
-6.57%
+9.35%
+9.35%
Railgun (RAIL) रियल-टाइम प्राइस $1.026 है. पिछले 24 घंटों में, RAIL ने $ 1.023 के कम और $ 1.099 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RAIL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.2 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.228324 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RAIL में -1.87%, 24 घंटों में -6.57%, तथा पिछले 7 दिनों में +9.35% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Railgun का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 58.94M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RAIL की मार्केट में उपलब्ध राशि 57.50M है, कुल आपूर्ति 57500000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 58.94M है.
आज के दिन के दौरान, Railgun का USD में मूल्य बदलाव $ -0.072211515637071 था.
पिछले 30 दिनों में, Railgun का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1070448372 था.
पिछले 60 दिनों में, Railgun का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1659306708 था.
पिछले 90 दिनों में, Railgun का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0878713047004157 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.072211515637071
|-6.57%
|30 दिन
|$ +0.1070448372
|+10.43%
|60 दिन
|$ +0.1659306708
|+16.17%
|90 दिन
|$ +0.0878713047004157
|+9.37%
RAILGUN secures privacy for DEX trading and lending. Built without any bridge or layer-2, RAILGUN is a smart contract system that gives zk-SNARK privacy to any transaction or smart contract interaction on Ethereum. Using Railgun means users can be untraceable when they trade, use leverage platforms, or add liquidity, with absolutely any dApp on ETH. It allows any user to build up a private balance and trade through it without withdrawing. It is fully on eth layer-1, so it does not trade off security by using layer 2 node system or cross-chain bridges. RAIL token is the governance token for the RAILGUN DAO, staking these brings special government and economic rights and privileges over the Railgun system. RAILGUN is designed for deployment on Ethereum, BSC, Polygon, and later others.
