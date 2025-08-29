SHEKEL की अधिक जानकारी

Rabbi Schlomo by Virtuals लोगो

Rabbi Schlomo by Virtuals मूल्य (SHEKEL)

गैर-सूचीबद्ध

1 SHEKEL से USD लाइव प्राइस:

$0.00290872
$0.00290872$0.00290872
-9.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:53:29 (UTC+8)

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00289844
$ 0.00289844$ 0.00289844
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00352691
$ 0.00352691$ 0.00352691
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00289844
$ 0.00289844$ 0.00289844

$ 0.00352691
$ 0.00352691$ 0.00352691

$ 0.01170129
$ 0.01170129$ 0.01170129

$ 0
$ 0$ 0

-10.30%

-9.33%

-7.89%

-7.89%

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) रियल-टाइम प्राइस $0.00290872 है. पिछले 24 घंटों में, SHEKEL ने $ 0.00289844 के कम और $ 0.00352691 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHEKEL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01170129 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHEKEL में -10.30%, 24 घंटों में -9.33%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.89% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) मार्केट की जानकारी

$ 2.90M
$ 2.90M$ 2.90M

--
----

$ 2.90M
$ 2.90M$ 2.90M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Rabbi Schlomo by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.90M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SHEKEL की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.90M है.

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Rabbi Schlomo by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000299382538040299 था.
पिछले 30 दिनों में, Rabbi Schlomo by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000129772 था.
पिछले 60 दिनों में, Rabbi Schlomo by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009924631 था.
पिछले 90 दिनों में, Rabbi Schlomo by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.005934286515716128 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000299382538040299-9.33%
30 दिन$ +0.0000129772+0.45%
60 दिन$ -0.0009924631-34.12%
90 दिन$ -0.005934286515716128-67.10%

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) क्या है

Ai Investment Fund Launchpad. Combining Ai and DeFi, users can launch permissionless fully customizable Investment Funds either human managed or fully managed by Ai. Choose from one of the in-house Ai fund managers or whitelist your favorite Ai agent to manage your Investment Fund. Profit sharing and fee sharing for fund creators. Stakers also earn a share of profits and fees from every fund as rewards.

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) संसाधन

व्हाइट पेपर
आधिकारिक वेबसाइट

Rabbi Schlomo by Virtuals प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Rabbi Schlomo by Virtuals के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Rabbi Schlomo by Virtuals प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SHEKEL लोकल करेंसी में

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) टोकन का अर्थशास्त्र

Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SHEKEL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SHEKEL प्राइस 0.00290872 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SHEKEL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SHEKEL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00290872 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Rabbi Schlomo by Virtuals का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SHEKEL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.90M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SHEKEL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SHEKEL की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
SHEKEL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SHEKEL ने 0.01170129 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SHEKEL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SHEKEL ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
SHEKEL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SHEKEL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SHEKEL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SHEKEL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SHEKEL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:53:29 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.