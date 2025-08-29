Rabbi Schlomo by Virtuals मूल्य (SHEKEL)
Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) रियल-टाइम प्राइस $0.00290872 है. पिछले 24 घंटों में, SHEKEL ने $ 0.00289844 के कम और $ 0.00352691 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SHEKEL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01170129 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SHEKEL में -10.30%, 24 घंटों में -9.33%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.89% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Rabbi Schlomo by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.90M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SHEKEL की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.90M है.
आज के दिन के दौरान, Rabbi Schlomo by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000299382538040299 था.
पिछले 30 दिनों में, Rabbi Schlomo by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000129772 था.
पिछले 60 दिनों में, Rabbi Schlomo by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0009924631 था.
पिछले 90 दिनों में, Rabbi Schlomo by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.005934286515716128 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000299382538040299
|-9.33%
|30 दिन
|$ +0.0000129772
|+0.45%
|60 दिन
|$ -0.0009924631
|-34.12%
|90 दिन
|$ -0.005934286515716128
|-67.10%
Ai Investment Fund Launchpad. Combining Ai and DeFi, users can launch permissionless fully customizable Investment Funds either human managed or fully managed by Ai. Choose from one of the in-house Ai fund managers or whitelist your favorite Ai agent to manage your Investment Fund. Profit sharing and fee sharing for fund creators. Stakers also earn a share of profits and fees from every fund as rewards.
Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SHEKEL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
