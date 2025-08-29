Quiztok मूल्य (QTCON)
--
--
-99.14%
-99.14%
Quiztok (QTCON) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, QTCON ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. QTCON की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.18656 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में QTCON में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -99.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Quiztok का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 43.88K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. QTCON की मार्केट में उपलब्ध राशि 11.47B है, कुल आपूर्ति 12000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 45.90K है.
आज के दिन के दौरान, Quiztok का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Quiztok का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Quiztok का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Quiztok का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-99.31%
|60 दिन
|$ 0
|-99.63%
|90 दिन
|$ 0
|--
Quiztok is a knowledge-sharing platform that filters, refine and compresses scattered knowledge and information through a content format called Quiz so that everyone can coexist. Quiztok is also a knowledge sharing platform where people learn what they want to know and want to know about each other through various forms of quizzes. Quiz is a compact, fun way to communicate knowledge to quiz creators, and quiz takers can share the quiz creator's refined knowledge as they solve it. The Quiztok platform rewards quiz creators, quiz pools, and quiz curators with Quiztok tokens (QTCON), providing real value for sharing knowledge.
समय (UTC+8)
प्रकार
जानकारी
08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
