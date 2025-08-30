Quill USDQ मूल्य (USDQ)
Quill USDQ (USDQ) रियल-टाइम प्राइस $1 है. पिछले 24 घंटों में, USDQ ने $ 1.0 के कम और $ 1.0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USDQ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.002 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.99845 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USDQ में --, 24 घंटों में +0.02%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Quill USDQ का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 279.02K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USDQ की मार्केट में उपलब्ध राशि 278.93K है, कुल आपूर्ति 278932.9560872666 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 279.02K है.
आज के दिन के दौरान, Quill USDQ का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00020127 था.
पिछले 30 दिनों में, Quill USDQ का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000361000 था.
पिछले 60 दिनों में, Quill USDQ का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003570000 था.
पिछले 90 दिनों में, Quill USDQ का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002639654070058 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00020127
|+0.02%
|30 दिन
|$ +0.0000361000
|+0.00%
|60 दिन
|$ -0.0003570000
|-0.03%
|90 दिन
|$ -0.0002639654070058
|-0.02%
Quill Finance is a decentralized borrowing protocol operating on Scroll, an Ethereum zk-rollup network. The protocol is a fork of Liquity V2 that enables users to mint USDQ, an over-collateralized stablecoin pegged to the US dollar, by depositing collateral assets including wrapped Ethereum (wETH), wrapped staked Ethereum (wstETH), Ether-Fi staked Ethereum (weETH), and Scroll's native token (SCR). The protocol operates through a collateralized debt position (CDP) model where users deposit assets into "Troves" to mint USDQ against their collateral. Unlike traditional lending protocols with fixed interest rates, Quill allows borrowers to set their own interest rates within protocol boundaries (6-100% at this time), creating a market-driven system where higher rates reduce redemption risk. USDQ maintains its USD peg through algorithmic mechanisms and direct redemption capabilities, allowing users to redeem USDQ for underlying collateral at face value. The protocol operates without intermediaries, using smart contracts to manage all borrowing, liquidation, and redemption processes automatically. Quill is governed by its native token QUILL, which enables holders to participate in protocol governance decisions including parameter adjustments and fee structures. The protocol leverages Scroll's zk-rollup technology to provide faster transaction speeds and lower costs compared to Ethereum mainnet while maintaining security through zero-knowledge proofs. The protocol serves multiple use cases including accessing liquidity without selling assets, leveraging positions on collateral, and providing USDQ to stability pools to earn rewards. By combining Liquity V2's proven mechanisms with Scroll's scalability and expanded collateral options, Quill aims to provide efficient, decentralized borrowing infrastructure for the DeFi ecosystem.
