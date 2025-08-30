Quicksilver मूल्य (QCK)
Quicksilver (QCK) रियल-टाइम प्राइस $0.00169868 है. पिछले 24 घंटों में, QCK ने $ 0.00147634 के कम और $ 0.00197604 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. QCK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.544806 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में QCK में -0.18%, 24 घंटों में -10.48%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.57% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Quicksilver का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 237.83K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. QCK की मार्केट में उपलब्ध राशि 140.01M है, कुल आपूर्ति 294461877.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 500.20K है.
आज के दिन के दौरान, Quicksilver का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000199014698653937 था.
पिछले 30 दिनों में, Quicksilver का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002546465 था.
पिछले 60 दिनों में, Quicksilver का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004905638 था.
पिछले 90 दिनों में, Quicksilver का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0018174318191130887 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000199014698653937
|-10.48%
|30 दिन
|$ -0.0002546465
|-14.99%
|60 दिन
|$ -0.0004905638
|-28.87%
|90 दिन
|$ -0.0018174318191130887
|-51.68%
Quicksilver is a permissionless, sovereign Cosmos SDK zone providing liquid staking for the entire Cosmos Ecosystem. Through Quicksilver, users are issued a voucher, qASSET, representative of their staked asset, which can then be used in DeFi protocols. Quicksilver can scale seamlessly to any IBC-connected chain, and users participating in the protocol can delegate to any validator of their choosing, as well as retain their voting rights through the protocol’s Governance by Proxy feature. QCK is the native token of Quicksilver, which will be used for securing the network through staking, paying transaction fees for the Quicksilver zone, and participating in governance. The QCK token will also accrue rewards from the Staking Rewards fees collected by the protocol.
