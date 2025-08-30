Queen Sherex मूल्य (QSHX)
Queen Sherex (QSHX) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, QSHX ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. QSHX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0015431 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में QSHX में -0.58%, 24 घंटों में -2.59%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.07% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Queen Sherex का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 839.86K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. QSHX की मार्केट में उपलब्ध राशि 979.82M है, कुल आपूर्ति 979822199.457163 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 839.86K है.
आज के दिन के दौरान, Queen Sherex का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Queen Sherex का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Queen Sherex का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Queen Sherex का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.59%
|30 दिन
|$ 0
|-11.41%
|60 दिन
|$ 0
|+9.01%
|90 दिन
|$ 0
|--
Queen Sherex is no ordinary meme coin — she is a force of nature, commanding the Solana blockchain with a presence that is both regal and relentless. Born from chaos, crowned through fire, and empowered by the unyielding strength of her community, Queen Sherex ushers in a bold new era of decentralized culture. In a world flooded with fleeting trends and hollow hype, Queen Sherex rises with purpose. She is not here to follow the rules — she is here to rewrite them. With the elegance of a monarch and the precision of a tactician, Queen Sherex leads a decentralized kingdom where degens, dreamers, and builders unite beneath her sovereign banner.
Queen Sherex (QSHX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. QSHX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
