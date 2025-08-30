QUEEN POOIE मूल्य (QUEEN2)
QUEEN POOIE (QUEEN2) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, QUEEN2 ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. QUEEN2 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00369396 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में QUEEN2 में --, 24 घंटों में -5.76%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
QUEEN POOIE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 888.08K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. QUEEN2 की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.22B है, कुल आपूर्ति 2222222222.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 888.08K है.
आज के दिन के दौरान, QUEEN POOIE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, QUEEN POOIE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, QUEEN POOIE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, QUEEN POOIE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.76%
|30 दिन
|$ 0
|-26.01%
|60 दिन
|$ 0
|+20.78%
|90 दिन
|$ 0
|--
Queen Pooie’s mission is to provide a fun, community-centric cryptocurrency ecosystem on Pulsechain, building upon advanced token mechanics derived from UFO and pTGC both of which are premiers store of value with premier store of value tokenomics. We seek to foster a thriving, light-hearted, yet profitable environment for our holders. Tokenomics Queen Pooie’s tokenomics are influenced by the core principles of our Alien technology via UFO and pTGC both of which represent premiers store of value tokens. Designed to create sustainable value for holders, the Queen Pooie tokenomics emphasizes deflationary mechanisms, liquidity stability, reflection and rewards through technical distribution.
