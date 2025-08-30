QUEEN मूल्य (QUEEN)
--
--
+4.43%
+4.43%
QUEEN (QUEEN) रियल-टाइम प्राइस $0.00001559 है. पिछले 24 घंटों में, QUEEN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. QUEEN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00041313 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00001114 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में QUEEN में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +4.43% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
QUEEN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.59K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. QUEEN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.91M है, कुल आपूर्ति 999909221.09 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 15.59K है.
आज के दिन के दौरान, QUEEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, QUEEN का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000003060 था.
पिछले 60 दिनों में, QUEEN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000032331 था.
पिछले 90 दिनों में, QUEEN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000001062634928938464 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0000003060
|-1.96%
|60 दिन
|$ +0.0000032331
|+20.74%
|90 दिन
|$ +0.000001062634928938464
|+7.31%
$QUEEN Coin is TikTok's newest viral memecoin! Over 10k+ TikToks in just 2 days, and it's only getting bigger. Fresh content drops nonstop as the QUEEN trend takes over. The 'Queen Never Cry' or 'Queen Don’t Cry' meme originates from the Korean webcomic The Ki Sisters. In a scene from Chapter 34, a mother whispers 'Queen never cry' to her newborn baby. The baby, initially crying, stops immediately, crosses her arms, and adopts a composed expression, leaving the medical staff stunned. The meme went viral on platforms like Reddit, X (formerly Twitter), and TikTok, where users remixed the scene into various edits and paired it with popular soundtracks. The catchphrase 'Queen never cry' has become a symbol of female / human emotional resilience and has transcended gender / race boundaries as a reminder that we are stronger than our circumstances. As of the time of the writing of this description, the meme has surpassed 12 million views on TikTok alone. The project is a "meme" coin, supported by a strong community of ~2,650 holders and over 800 members in the project's telegram channel. The project also has a TikTok account, where the team is actively producing fresh content daily. The meme itself has garnered much online media outlet coverage - an example of such is included by link here (https://tribune.com.pk/story/2512723/queen-never-cry-meme-goes-viral-origin-traced-to-korean-webcomic-scene-with-emotional-resilience)
