QUBI Tokenized RWA ($QBIT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $QBIT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $QBIT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00136394 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $QBIT में -0.63%, 24 घंटों में -6.98%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
QUBI Tokenized RWA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 177.33K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $QBIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.92M है, कुल आपूर्ति 999920630.07266 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 177.33K है.
आज के दिन के दौरान, QUBI Tokenized RWA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, QUBI Tokenized RWA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, QUBI Tokenized RWA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, QUBI Tokenized RWA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.98%
|30 दिन
|$ 0
|-9.95%
|60 दिन
|$ 0
|+10.94%
|90 दिन
|$ 0
|--
Project Description for QUBI QUBI is an innovative blockchain-based platform designed to tokenize Real World Assets (RWA), including real estate, art, and other high-value assets. By leveraging smart contracts on the Solana blockchain, QUBI makes investment in RWAs more accessible, liquid, and secure. Purpose and Function: QUBI aims to democratize asset ownership by allowing users to buy, sell, and trade fractional or whole RWAs globally. This reduces entry barriers and increases liquidity for traditionally illiquid assets. Utility of $QBIT: $QBIT serves as the platform’s utility token, facilitating transactions, governance, staking, and access to exclusive investment opportunities within the QUBI ecosystem.
