QUBI Tokenized RWA लोगो

QUBI Tokenized RWA मूल्य ($QBIT)

गैर-सूचीबद्ध

1 $QBIT से USD लाइव प्राइस:

$0.00017735
$0.00017735$0.00017735
-6.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
QUBI Tokenized RWA ($QBIT) मूल्य का लाइव चार्ट
QUBI Tokenized RWA ($QBIT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00136394
$ 0.00136394$ 0.00136394

$ 0
$ 0$ 0

-0.63%

-6.98%

-2.87%

-2.87%

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $QBIT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $QBIT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00136394 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $QBIT में -0.63%, 24 घंटों में -6.98%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) मार्केट की जानकारी

$ 177.33K
$ 177.33K$ 177.33K

--
----

$ 177.33K
$ 177.33K$ 177.33K

999.92M
999.92M 999.92M

999,920,630.07266
999,920,630.07266 999,920,630.07266

QUBI Tokenized RWA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 177.33K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $QBIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.92M है, कुल आपूर्ति 999920630.07266 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 177.33K है.

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, QUBI Tokenized RWA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, QUBI Tokenized RWA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, QUBI Tokenized RWA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, QUBI Tokenized RWA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-6.98%
30 दिन$ 0-9.95%
60 दिन$ 0+10.94%
90 दिन$ 0--

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) क्या है

Project Description for QUBI QUBI is an innovative blockchain-based platform designed to tokenize Real World Assets (RWA), including real estate, art, and other high-value assets. By leveraging smart contracts on the Solana blockchain, QUBI makes investment in RWAs more accessible, liquid, and secure. Purpose and Function: QUBI aims to democratize asset ownership by allowing users to buy, sell, and trade fractional or whole RWAs globally. This reduces entry barriers and increases liquidity for traditionally illiquid assets. Utility of $QBIT: $QBIT serves as the platform’s utility token, facilitating transactions, governance, staking, and access to exclusive investment opportunities within the QUBI ecosystem.

QUBI Tokenized RWA प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में QUBI Tokenized RWA ($QBIT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके QUBI Tokenized RWA ($QBIT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? QUBI Tokenized RWA के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब QUBI Tokenized RWA प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

$QBIT लोकल करेंसी में

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) टोकन का अर्थशास्त्र

QUBI Tokenized RWA ($QBIT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $QBIT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: QUBI Tokenized RWA ($QBIT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज QUBI Tokenized RWA ($QBIT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव $QBIT प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
$QBIT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
$QBIT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
QUBI Tokenized RWA का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
$QBIT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 177.33K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
$QBIT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
$QBIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.92M USD है.
$QBIT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
$QBIT ने 0.00136394 USD की ATH प्राइस हासिल की.
$QBIT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
$QBIT ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
$QBIT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
$QBIT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या $QBIT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष $QBIT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए $QBIT का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.