QubeCV AI मूल्य (QCV)
-0.56%
-3.97%
-25.90%
-25.90%
QubeCV AI (QCV) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, QCV ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. QCV की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00108966 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में QCV में -0.56%, 24 घंटों में -3.97%, तथा पिछले 7 दिनों में -25.90% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
QubeCV AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 707.21K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. QCV की मार्केट में उपलब्ध राशि 900.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 785.79K है.
आज के दिन के दौरान, QubeCV AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, QubeCV AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, QubeCV AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, QubeCV AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.97%
|30 दिन
|$ 0
|-9.75%
|60 दिन
|$ 0
|+34.39%
|90 दिन
|$ 0
|--
QubeCV AI is building a platform for Recruitment 5.0, leveraging AI Agents and blockchain technology to deliver transparent, secure, and intelligent hiring processes. The project focuses on practical solutions to key recruitment challenges, such as CV authenticity verification and efficient talent matching. The $QCV token will serve as one of the core pillars of the ecosystem. Given the growing demand for automated and transparent solutions in the multi-billion dollar HR market, QubeCV AI has the potential to become a significant component of the Web3 ecosystem, setting a new standard in talent management.
QubeCV AI (QCV) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. QCV टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
