Quantoz USDQ (USDQ) रियल-टाइम प्राइस $0.999604 है. पिछले 24 घंटों में, USDQ ने $ 0.999373 के कम और $ 0.999966 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USDQ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.043 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.938182 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USDQ में -0.01%, 24 घंटों में -0.02%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Quantoz USDQ का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.76M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USDQ की मार्केट में उपलब्ध राशि 6.76M है, कुल आपूर्ति 51000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 50.98M है.
आज के दिन के दौरान, Quantoz USDQ का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002330926034169 था.
पिछले 30 दिनों में, Quantoz USDQ का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001233511 था.
पिछले 60 दिनों में, Quantoz USDQ का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003081779 था.
पिछले 90 दिनों में, Quantoz USDQ का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000566312464644 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0002330926034169
|-0.02%
|30 दिन
|$ -0.0001233511
|-0.01%
|60 दिन
|$ -0.0003081779
|-0.03%
|90 दिन
|$ -0.000566312464644
|-0.05%
The Quantoz USDQ is a stablecoin pegged 1:1 to the US dollar. The USDQ is issued by Quantoz Payments BV, an Electronic Money Institution under supervision by the Dutch Central Bank (DNB). The USDQ is designed to be Micar compliant and its whitepaper as Electronic Money Token (EMT) has been submitted to the Dutch Financial Authorities (AFM). The USDQs are issued as ERC-20 tokens on the Ethereum blockchain and distributed through authorized primary market brokers to the crypto exchanges. The main purpose of the USDQ is to provide a secure and regulated US dollar pegged token for trading and arbitrage liquidity on the European crypto market. By regulatory requirement the USDQ tokens in circulation are 102% backed by US dollars. Stichting Quantoz, a bankruptcy remote foundation, holds the US dollar reserve for the USDQ on bank accounts with systemically important banks and in highly liquid T-bonds. Stichting Quantoz is prudentially supervised by the Dutch Central Bank.
