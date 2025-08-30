QUAKK की अधिक जानकारी

1 QUAKK से USD लाइव प्राइस:

$0.00022562
$0.00022562$0.00022562
-2.30%1D
Quakk (QUAKK) मूल्य का लाइव चार्ट
Quakk (QUAKK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-1.52%

-2.35%

+0.12%

+0.12%

Quakk (QUAKK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, QUAKK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. QUAKK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में QUAKK में -1.52%, 24 घंटों में -2.35%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Quakk (QUAKK) मार्केट की जानकारी

$ 221.94K
--
$ 221.94K
983.69M
983,685,404.2676797
Quakk का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 221.94K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. QUAKK की मार्केट में उपलब्ध राशि 983.69M है, कुल आपूर्ति 983685404.2676797 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 221.94K है.

Quakk (QUAKK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Quakk का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Quakk का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Quakk का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Quakk का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.35%
30 दिन$ 0-34.53%
60 दिन$ 0-48.67%
90 दिन$ 0--

Quakk (QUAKK) क्या है

Quakk is a meme token project developed on the Solana blockchain, featuring a duck-themed concept that integrates a cryptocurrency token, an NFT collection, and plans for real-world utility. The project aims to engage its community through rewards and incentives. Additionally, Quakk intends to establish an in-real-life resort hub where Solana (SOL) can be utilized, enhancing its practical application. The initiative maintains an active online presence through its website, quakklife.com, and social media platforms as well as a Telegram community, fostering interaction and participation among its supporters.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Quakk (QUAKK) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Quakk प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Quakk (QUAKK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Quakk (QUAKK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Quakk के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Quakk प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Quakk (QUAKK) टोकन का अर्थशास्त्र

Quakk (QUAKK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. QUAKK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Quakk (QUAKK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Quakk (QUAKK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव QUAKK प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
QUAKK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
QUAKK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Quakk का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
QUAKK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 221.94K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
QUAKK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
QUAKK की मार्केट में उपलब्ध राशि 983.69M USD है.
QUAKK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
QUAKK ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
QUAKK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
QUAKK ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
QUAKK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
QUAKK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या QUAKK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष QUAKK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए QUAKK का प्राइस का अनुमान देखें.
