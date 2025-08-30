QQQ की अधिक जानकारी

QQQ6900 मूल्य (QQQ)

गैर-सूचीबद्ध

1 QQQ से USD लाइव प्राइस:

--
----
-3.50%1D
QQQ6900 (QQQ) मूल्य का लाइव चार्ट
QQQ6900 (QQQ) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00201926
$ 0.00201926$ 0.00201926

$ 0
$ 0$ 0

+0.30%

-3.51%

-1.53%

-1.53%

QQQ6900 (QQQ) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, QQQ ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. QQQ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00201926 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में QQQ में +0.30%, 24 घंटों में -3.51%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.53% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

QQQ6900 (QQQ) मार्केट की जानकारी

$ 58.80K
$ 58.80K$ 58.80K

--
----

$ 58.80K
$ 58.80K$ 58.80K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

QQQ6900 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 58.80K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. QQQ की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 58.80K है.

QQQ6900 (QQQ) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, QQQ6900 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, QQQ6900 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, QQQ6900 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, QQQ6900 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.51%
30 दिन$ 0-0.23%
60 दिन$ 0+33.75%
90 दिन$ 0--

QQQ6900 (QQQ) क्या है

The QQQ project is about democratizing quant finance in a way that resonates with today’s crypto audience. It provides users with access to high-level quant strategies traditionally reserved for institutional investors, all wrapped in a memecoin format that emphasizes community, humor, and the degen culture. Our goal is to bridge the gap between sophisticated quant strategies and the vibrant world of cryptocurrency, making financial tools that were once exclusive more accessible and entertaining.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

QQQ6900 प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में QQQ6900 (QQQ) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके QQQ6900 (QQQ) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? QQQ6900 के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब QQQ6900 प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

QQQ लोकल करेंसी में

QQQ6900 (QQQ) टोकन का अर्थशास्त्र

QQQ6900 (QQQ) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. QQQ टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: QQQ6900 (QQQ) के बारे में अन्य प्रश्न

आज QQQ6900 (QQQ) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव QQQ प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
QQQ से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
QQQ से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
QQQ6900 का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
QQQ के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 58.80K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
QQQ की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
QQQ की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
QQQ की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
QQQ ने 0.00201926 USD की ATH प्राइस हासिल की.
QQQ का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
QQQ ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
QQQ का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
QQQ के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या QQQ इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष QQQ इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए QQQ का प्राइस का अनुमान देखें.
