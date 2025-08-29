QKA की अधिक जानकारी

Qkacoin मूल्य (QKA)

1 QKA से USD लाइव प्राइस:

$1.47
$1.47$1.47
0.00%1D
Qkacoin (QKA) मूल्य का लाइव चार्ट
Qkacoin (QKA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.43
$ 1.43$ 1.43
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.47
$ 1.47$ 1.47
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.43
$ 1.43$ 1.43

$ 1.47
$ 1.47$ 1.47

$ 2.5
$ 2.5$ 2.5

$ 0.34457
$ 0.34457$ 0.34457

+0.03%

-0.02%

+3.28%

+3.28%

Qkacoin (QKA) रियल-टाइम प्राइस $1.47 है. पिछले 24 घंटों में, QKA ने $ 1.43 के कम और $ 1.47 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. QKA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.5 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.34457 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में QKA में +0.03%, 24 घंटों में -0.02%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Qkacoin (QKA) मार्केट की जानकारी

$ 46.48M
$ 46.48M$ 46.48M

--
----

$ 46.48M
$ 46.48M$ 46.48M

31.67M
31.67M 31.67M

31,668,129.0
31,668,129.0 31,668,129.0

Qkacoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 46.48M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. QKA की मार्केट में उपलब्ध राशि 31.67M है, कुल आपूर्ति 31668129.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 46.48M है.

Qkacoin (QKA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Qkacoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000355278568236 था.
पिछले 30 दिनों में, Qkacoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1376772600 था.
पिछले 60 दिनों में, Qkacoin का USD में मूल्य बदलाव $ +1.4729392650 था.
पिछले 90 दिनों में, Qkacoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.8784971293365678 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000355278568236-0.02%
30 दिन$ +0.1376772600+9.37%
60 दिन$ +1.4729392650+100.20%
90 दिन$ +0.8784971293365678+148.52%

Qkacoin (QKA) क्या है

QKA is a meme coin . We are quokka who are found on some smaller islands off the coast of Western Australia, particularly Rottnest Island just off Perth and Bald Island near Albany. Isolated, scattered populations also exist in forest and coastal heath between Perth and Albany. A small colony inhabits a protected area of Two Peoples Bay Nature Reserve. In the mid-2010s, we earned a reputation on the internet as "the world's happiest animal" and symbols of positivity due to our smiles. Many photos of smiling quokka have been taken since gone viral, and the "quokka selfie" has become a popular social media trend, with celebrities such as Chris Hemsworth, Shawn Mendes, Margot Robbie, Roger Federer and Kim Donghyuk of iKON. And we want to protct this most happy quokka.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Qkacoin (QKA) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Qkacoin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Qkacoin (QKA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Qkacoin (QKA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Qkacoin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Qkacoin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

QKA लोकल करेंसी में

Qkacoin (QKA) टोकन का अर्थशास्त्र

Qkacoin (QKA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. QKA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Qkacoin (QKA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Qkacoin (QKA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव QKA प्राइस 1.47 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
QKA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
QKA से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.47 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Qkacoin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
QKA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 46.48M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
QKA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
QKA की मार्केट में उपलब्ध राशि 31.67M USD है.
QKA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
QKA ने 2.5 USD की ATH प्राइस हासिल की.
QKA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
QKA ने 0.34457 USD की ATL प्राइस देखी.
QKA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
QKA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या QKA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष QKA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए QKA का प्राइस का अनुमान देखें.
