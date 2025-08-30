PWOG मूल्य (PWOG)
-0.64%
-6.15%
+2.44%
+2.44%
PWOG (PWOG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PWOG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PWOG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00219703 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PWOG में -0.64%, 24 घंटों में -6.15%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.44% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
PWOG का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 27.29K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PWOG की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.85M है, कुल आपूर्ति 998847718.391515 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 27.29K है.
आज के दिन के दौरान, PWOG का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, PWOG का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, PWOG का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, PWOG का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.15%
|30 दिन
|$ 0
|+21.71%
|60 दिन
|$ 0
|+44.11%
|90 दिन
|$ 0
|--
Pwog Chronicles: A Yawning Leap into Solana! In the laid-back lanes of blockchain, Pwog emerges—your new favorite, yawn-loving mascot. This isn’t just another Solana token; it’s a snooze-infused saga! Imagine Pwog, the perpetually lazy yet endearing companion, casually stretching into the world of crypto vibes. It’s not just finance; it’s chill finance. Stretch, yawn, and join the journey! Pwog takes a slow and steady stretch into the blockchain world, bringing the ultimate lazy mascot to life. This community-driven meme token on the Solana chain promises no secret naps by the team—what you see is what you get. With Pwog, it’s all about relaxed, transparent fun where every token is shared, no strings attached. Yawn your way to carefree crypto vibes!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.