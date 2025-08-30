Pussy Financial मूल्य (PUSSY)
+0.52%
+12.80%
-9.83%
-9.83%
Pussy Financial (PUSSY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PUSSY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PUSSY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PUSSY में +0.52%, 24 घंटों में +12.80%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Pussy Financial का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.38M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PUSSY की मार्केट में उपलब्ध राशि 218.40B है, कुल आपूर्ति 420000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.66M है.
आज के दिन के दौरान, Pussy Financial का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Pussy Financial का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Pussy Financial का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Pussy Financial का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+12.80%
|30 दिन
|$ 0
|+5.42%
|60 दिन
|$ 0
|+64.43%
|90 दिन
|$ 0
|--
PUSSY is an ERC20 token built on the Ethereum blockchain. The project is founded on the idea that strong community foundation and goals are the fundamental building blocks of any token. PUSSY has built its foundation as a meme coin to rival the likes of DOGE and SHIB, but also plans it one step further by creating future utility for the token and DAPPs built on the ecosystem. Ideas being currently pursued by the devs include a PUSSY DAO, Arcade, Farming, Studio, and charity partnerships.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
