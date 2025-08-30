PUSO की अधिक जानकारी

PUSO मूल्य (PUSO)

1 PUSO से USD लाइव प्राइस:

$0.01749664
$0.01749664
-0.30%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
PUSO (PUSO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:53:40 (UTC+8)

PUSO (PUSO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0174108
$ 0.0174108
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01768902
$ 0.01768902
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0174108
$ 0.0174108

$ 0.01768902
$ 0.01768902

$ 0.01932156
$ 0.01932156

$ 0.01539815
$ 0.01539815

-0.13%

-0.31%

-1.26%

-1.26%

PUSO (PUSO) रियल-टाइम प्राइस $0.01749962 है. पिछले 24 घंटों में, PUSO ने $ 0.0174108 के कम और $ 0.01768902 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PUSO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01932156 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01539815 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PUSO में -0.13%, 24 घंटों में -0.31%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.26% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

PUSO (PUSO) मार्केट की जानकारी

$ 102.17K
$ 102.17K

--
--

$ 102.17K
$ 102.17K

5.84M
5.84M

5,836,539.359947846
5,836,539.359947846

PUSO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 102.17K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PUSO की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.84M है, कुल आपूर्ति 5836539.359947846 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 102.17K है.

PUSO (PUSO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, PUSO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, PUSO का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001742752 था.
पिछले 60 दिनों में, PUSO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002146415 था.
पिछले 90 दिनों में, PUSO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00045905228468337 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.31%
30 दिन$ +0.0001742752+1.00%
60 दिन$ -0.0002146415-1.22%
90 दिन$ -0.00045905228468337-2.55%

PUSO (PUSO) क्या है

PUSO is a decentralized stablecoin pegged to Philippines Peso on the Mento Platform. This marks the sixth stablecoin for mobile payments available on the Mento Platform, built on the Celo blockchain. PUSO can be easily used for remittances, FX trading and microloans, converted on-chain in other stable currencies on Celo, and accessed across various decentralized applications and services without regional barriers.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

PUSO प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में PUSO (PUSO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके PUSO (PUSO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? PUSO के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब PUSO प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PUSO लोकल करेंसी में

PUSO (PUSO) टोकन का अर्थशास्त्र

PUSO (PUSO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PUSO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: PUSO (PUSO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज PUSO (PUSO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PUSO प्राइस 0.01749962 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PUSO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PUSO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01749962 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
PUSO का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PUSO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 102.17K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PUSO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PUSO की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.84M USD है.
PUSO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PUSO ने 0.01932156 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PUSO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PUSO ने 0.01539815 USD की ATL प्राइस देखी.
PUSO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PUSO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PUSO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PUSO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PUSO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:53:40 (UTC+8)

