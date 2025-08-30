Purrfect Universe मूल्य (PUR)
Purrfect Universe (PUR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PUR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PUR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PUR में +0.07%, 24 घंटों में -0.99%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Purrfect Universe का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 48.46K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PUR की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.74T है, कुल आपूर्ति 8888862688888.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 115.16K है.
आज के दिन के दौरान, Purrfect Universe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Purrfect Universe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Purrfect Universe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Purrfect Universe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.99%
|30 दिन
|$ 0
|-4.80%
|60 दिन
|$ 0
|-5.31%
|90 दिन
|$ 0
|--
PUR is the native utility token of Purrfect Universe, an NFT marketplace built on the Massa blockchain. The platform leverages autonomous smart contracts to enable decentralized buying, selling, and trading of NFTs. PUR Token is used to pay for transaction fees, participate in community initiatives, and access future platform features. With a strong focus on community governance and a meme-inspired identity centered around "Charlie," a unique mascot cat, Purrfect Universe aims to combine functionality with engagement in the Web3 space. The token operates on the Massa network and is distributed through a variety of on-chain and off-chain mechanisms, including LP incentives, airdrops and tipping features.
