Purrfect Universe लोगो

Purrfect Universe मूल्य (PUR)

गैर-सूचीबद्ध

1 PUR से USD लाइव प्राइस:

--
----
-0.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Purrfect Universe (PUR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:22:43 (UTC+8)

Purrfect Universe (PUR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.07%

-0.99%

-8.69%

-8.69%

Purrfect Universe (PUR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PUR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PUR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PUR में +0.07%, 24 घंटों में -0.99%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Purrfect Universe (PUR) मार्केट की जानकारी

$ 48.46K
$ 48.46K$ 48.46K

--
----

$ 115.16K
$ 115.16K$ 115.16K

3.74T
3.74T 3.74T

8,888,862,688,888.0
8,888,862,688,888.0 8,888,862,688,888.0

Purrfect Universe का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 48.46K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PUR की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.74T है, कुल आपूर्ति 8888862688888.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 115.16K है.

Purrfect Universe (PUR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Purrfect Universe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Purrfect Universe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Purrfect Universe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Purrfect Universe का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.99%
30 दिन$ 0-4.80%
60 दिन$ 0-5.31%
90 दिन$ 0--

Purrfect Universe (PUR) क्या है

PUR is the native utility token of Purrfect Universe, an NFT marketplace built on the Massa blockchain. The platform leverages autonomous smart contracts to enable decentralized buying, selling, and trading of NFTs. PUR Token is used to pay for transaction fees, participate in community initiatives, and access future platform features. With a strong focus on community governance and a meme-inspired identity centered around "Charlie," a unique mascot cat, Purrfect Universe aims to combine functionality with engagement in the Web3 space. The token operates on the Massa network and is distributed through a variety of on-chain and off-chain mechanisms, including LP incentives, airdrops and tipping features.

Purrfect Universe (PUR) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Purrfect Universe प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Purrfect Universe (PUR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Purrfect Universe (PUR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Purrfect Universe के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Purrfect Universe प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PUR लोकल करेंसी में

Purrfect Universe (PUR) टोकन का अर्थशास्त्र

Purrfect Universe (PUR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PUR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Purrfect Universe (PUR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Purrfect Universe (PUR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PUR प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PUR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PUR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Purrfect Universe का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PUR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 48.46K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PUR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PUR की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.74T USD है.
PUR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PUR ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PUR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PUR ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PUR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PUR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PUR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PUR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PUR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:22:43 (UTC+8)

