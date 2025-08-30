Pure Unadulterated Bliss मूल्य (PUB)
Pure Unadulterated Bliss (PUB) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PUB ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PUB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PUB में +0.98%, 24 घंटों में +7.90%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Pure Unadulterated Bliss का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 50.83K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PUB की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.85M है, कुल आपूर्ति 999852527.693071 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 50.83K है.
आज के दिन के दौरान, Pure Unadulterated Bliss का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Pure Unadulterated Bliss का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Pure Unadulterated Bliss का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Pure Unadulterated Bliss का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+7.90%
|30 दिन
|$ 0
|+48.40%
|60 दिन
|$ 0
|-7.34%
|90 दिन
|$ 0
|--
$Pub is the facial expression one expresses when experiencing pure unadulterated bliss. It derives from 2chan from the early 2000's based on a character in a japanese manga. $Pub originated from the popular catchphrase meme “Yaranaika?” (Japanese: やらないか?), which translates to "Shall we do it?" This phrase comes from the opening dialogue of Kuso Miso Technique, a Geikomi manga drawn by Yamakawa Junichi. First published in 1987, Kuso Miso Technique appeared in the second issue of Barakomi, a Japanese gay-interest magazine. Subsequently, the manga evolved into a full-blown internet meme on sites like NND and 2channel, using the faces of the characters in the scene and repurposing and recontextualizing the drawing.
Pure Unadulterated Bliss (PUB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PUB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
