Puppet on Sol मूल्य (PUPPET)
--
--
+5.26%
+5.26%
Puppet on Sol (PUPPET) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PUPPET ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PUPPET की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00706442 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PUPPET में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +5.26% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Puppet on Sol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.73K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PUPPET की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999999998.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.73K है.
आज के दिन के दौरान, Puppet on Sol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Puppet on Sol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Puppet on Sol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Puppet on Sol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+16.19%
|60 दिन
|$ 0
|+10.01%
|90 दिन
|$ 0
|--
Didn’t you know…. we’ve been pulling the strings behind the scenes this entire time. In the shadowy corners of the digital realm, a master puppeteer weaves a dark yet amusing tale. Politicians, influencers, and celebrities alike find their strings pulled, dancing to a tune they can't control. The world watches in a mix of horror and hilarity as the puppeteer exerts his influence, turning the most powerful figures into mere marionettes. Welcome to the $PUPPET show, where the boundaries between comedy and conspiracy blur, and every move is both sinister and side-splitting.
Puppet on Sol (PUPPET) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PUPPET टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
