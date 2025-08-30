PUPPERS की अधिक जानकारी

--
----
-4.00%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.18%

-4.06%

-23.88%

-23.88%

PUPPERS (PUPPERS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PUPPERS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PUPPERS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PUPPERS में +1.18%, 24 घंटों में -4.06%, तथा पिछले 7 दिनों में -23.88% का बदलाव हुआ है.

PUPPERS (PUPPERS) मार्केट की जानकारी

$ 89.43K
$ 89.43K$ 89.43K

--
----

$ 89.94K
$ 89.94K$ 89.94K

994.34M
994.34M 994.34M

999,995,203.0
999,995,203.0 999,995,203.0

PUPPERS का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 89.43K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PUPPERS की मार्केट में उपलब्ध राशि 994.34M है, कुल आपूर्ति 999995203.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 89.94K है.

PUPPERS (PUPPERS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, PUPPERS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, PUPPERS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, PUPPERS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, PUPPERS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.06%
30 दिन$ 0-32.01%
60 दिन$ 0+35.82%
90 दिन$ 0--

PUPPERS (PUPPERS) क्या है

PUPPERS is a token inspired by PulseChain founder Richard Heart's beloved Chihuahua, Puppers. Puppers dealt with serious health complications due to heart disease and despite Richard's determination to seek the best care for her, she ultimately passed away in 2019. This token serves as a heartfelt tribute to Puppers' special place in Richard's life and the PulseChain community. It symbolizes the community's deep appreciation for longevity research, reflecting their support for advancing medical science to improve and elongate lifespans. In memory of a beloved companion who left pawprints on many hearts.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में PUPPERS (PUPPERS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके PUPPERS (PUPPERS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है?

PUPPERS (PUPPERS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है.

लोग यह भी पूछते हैं: PUPPERS (PUPPERS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज PUPPERS (PUPPERS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PUPPERS प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PUPPERS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PUPPERS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
PUPPERS का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PUPPERS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 89.43K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PUPPERS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PUPPERS की मार्केट में उपलब्ध राशि 994.34M USD है.
PUPPERS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PUPPERS ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PUPPERS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PUPPERS ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PUPPERS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PUPPERS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PUPPERS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PUPPERS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PUPPERS का प्राइस का अनुमान देखें.
