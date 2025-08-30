PUPPERS मूल्य (PUPPERS)
+1.18%
-4.06%
-23.88%
-23.88%
PUPPERS (PUPPERS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PUPPERS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PUPPERS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PUPPERS में +1.18%, 24 घंटों में -4.06%, तथा पिछले 7 दिनों में -23.88% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
PUPPERS का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 89.43K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PUPPERS की मार्केट में उपलब्ध राशि 994.34M है, कुल आपूर्ति 999995203.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 89.94K है.
आज के दिन के दौरान, PUPPERS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, PUPPERS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, PUPPERS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, PUPPERS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.06%
|30 दिन
|$ 0
|-32.01%
|60 दिन
|$ 0
|+35.82%
|90 दिन
|$ 0
|--
PUPPERS is a token inspired by PulseChain founder Richard Heart's beloved Chihuahua, Puppers. Puppers dealt with serious health complications due to heart disease and despite Richard's determination to seek the best care for her, she ultimately passed away in 2019. This token serves as a heartfelt tribute to Puppers' special place in Richard's life and the PulseChain community. It symbolizes the community's deep appreciation for longevity research, reflecting their support for advancing medical science to improve and elongate lifespans. In memory of a beloved companion who left pawprints on many hearts.
PUPPERS (PUPPERS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PUPPERS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
