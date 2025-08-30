PunkCity मूल्य (PUNK)
PunkCity (PUNK) रियल-टाइम प्राइस $0.03702284 है. पिछले 24 घंटों में, PUNK ने $ 0.03667145 के कम और $ 0.03864868 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PUNK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.48 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03667145 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PUNK में +0.26%, 24 घंटों में -2.51%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
PunkCity का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.54M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PUNK की मार्केट में उपलब्ध राशि 41.66M है, कुल आपूर्ति 49785825.97196578 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.84M है.
आज के दिन के दौरान, PunkCity का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000955423894247 था.
पिछले 30 दिनों में, PunkCity का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0104609145 था.
पिछले 60 दिनों में, PunkCity का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0206786000 था.
पिछले 90 दिनों में, PunkCity का USD में मूल्य बदलाव $ -0.06679347998258767 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000955423894247
|-2.51%
|30 दिन
|$ -0.0104609145
|-28.25%
|60 दिन
|$ -0.0206786000
|-55.85%
|90 दिन
|$ -0.06679347998258767
|-64.33%
What is the project about? Decentralised gaming ecosystem What makes your project unique? Direct telegram integration of gamefi products in Telegram History of your project. Launched in 2022 with successful NFT collection with total volume arround 3 million usd. From this moment team started building gamefi ecosystem. After gaining traction and testing models, token $punk was launched. It’s serves as universal ecosystem token. What’s next for your project? Launching new games in our ecosystem. What can your token be used for? For PVP battles, for buying in game web 3 assets and repairing them.
