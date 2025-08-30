PUNK की अधिक जानकारी

PunkCity लोगो

PunkCity मूल्य (PUNK)

$0.03702284
-2.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
PunkCity (PUNK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:06:36 (UTC+8)

PunkCity (PUNK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+0.26%

-2.51%

-12.63%

-12.63%

PunkCity (PUNK) रियल-टाइम प्राइस $0.03702284 है. पिछले 24 घंटों में, PUNK ने $ 0.03667145 के कम और $ 0.03864868 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PUNK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.48 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03667145 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PUNK में +0.26%, 24 घंटों में -2.51%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

PunkCity (PUNK) मार्केट की जानकारी

PunkCity का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.54M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PUNK की मार्केट में उपलब्ध राशि 41.66M है, कुल आपूर्ति 49785825.97196578 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.84M है.

PunkCity (PUNK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, PunkCity का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000955423894247 था.
पिछले 30 दिनों में, PunkCity का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0104609145 था.
पिछले 60 दिनों में, PunkCity का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0206786000 था.
पिछले 90 दिनों में, PunkCity का USD में मूल्य बदलाव $ -0.06679347998258767 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000955423894247-2.51%
30 दिन$ -0.0104609145-28.25%
60 दिन$ -0.0206786000-55.85%
90 दिन$ -0.06679347998258767-64.33%

PunkCity (PUNK) क्या है

What is the project about? Decentralised gaming ecosystem What makes your project unique? Direct telegram integration of gamefi products in Telegram History of your project. Launched in 2022 with successful NFT collection with total volume arround 3 million usd. From this moment team started building gamefi ecosystem. After gaining traction and testing models, token $punk was launched. It’s serves as universal ecosystem token. What’s next for your project? Launching new games in our ecosystem. What can your token be used for? For PVP battles, for buying in game web 3 assets and repairing them.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

PunkCity प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में PunkCity (PUNK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके PunkCity (PUNK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? PunkCity के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब PunkCity प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PUNK लोकल करेंसी में

PunkCity (PUNK) टोकन का अर्थशास्त्र

PunkCity (PUNK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PUNK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: PunkCity (PUNK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज PunkCity (PUNK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PUNK प्राइस 0.03702284 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PUNK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PUNK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.03702284 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
PunkCity का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PUNK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.54M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PUNK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PUNK की मार्केट में उपलब्ध राशि 41.66M USD है.
PUNK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PUNK ने 4.48 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PUNK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PUNK ने 0.03667145 USD की ATL प्राइस देखी.
PUNK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PUNK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PUNK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PUNK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PUNK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:06:36 (UTC+8)

