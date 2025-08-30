PUMPKIN TOKEN मूल्य (PUMPKIN)
PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PUMPKIN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PUMPKIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PUMPKIN में -1.37%, 24 घंटों में -3.46%, तथा पिछले 7 दिनों में -25.98% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
PUMPKIN TOKEN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 432.11K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PUMPKIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 432.11K है.
आज के दिन के दौरान, PUMPKIN TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, PUMPKIN TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, PUMPKIN TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, PUMPKIN TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.46%
|30 दिन
|$ 0
|-50.92%
|60 दिन
|$ 0
|-46.09%
|90 दिन
|$ 0
|--
Pumpkin Token is a unique cryptocurrency inspired by a true story of redemption and second chances. The token is named after Pumpkin the Cat, who saved a man’s life during his struggle with addiction, symbolizing hope and resilience. Pumpkin Token combines emotional significance with practical utility in the decentralized finance (DeFi) space. Users can stake or use the token for yield farming within a dedicated dApp, earning rewards while contributing to a project rooted in community values. Additionally, the token supports mental health awareness initiatives, with plans to allocate a portion of fees to charitable causes, making it both meaningful and functional.
PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PUMPKIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
