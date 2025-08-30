PKIN की अधिक जानकारी

Pumpkin लोगो

Pumpkin मूल्य (PKIN)

गैर-सूचीबद्ध

1 PKIN से USD लाइव प्राइस:

$0.00090749
$0.00090749$0.00090749
-11.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Pumpkin (PKIN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:06:21 (UTC+8)

Pumpkin (PKIN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00103403
$ 0.00103403$ 0.00103403
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00103403
$ 0.00103403$ 0.00103403

$ 0.03355328
$ 0.03355328$ 0.03355328

$ 0
$ 0$ 0

-0.82%

-11.55%

-20.17%

-20.17%

Pumpkin (PKIN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PKIN ने $ 0 के कम और $ 0.00103403 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PKIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03355328 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PKIN में -0.82%, 24 घंटों में -11.55%, तथा पिछले 7 दिनों में -20.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Pumpkin (PKIN) मार्केट की जानकारी

$ 793.62K
$ 793.62K$ 793.62K

--
----

$ 848.07K
$ 848.07K$ 848.07K

874.42M
874.42M 874.42M

934,410,498.139413
934,410,498.139413 934,410,498.139413

Pumpkin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 793.62K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PKIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 874.42M है, कुल आपूर्ति 934410498.139413 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 848.07K है.

Pumpkin (PKIN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Pumpkin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000118521446354435 था.
पिछले 30 दिनों में, Pumpkin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Pumpkin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Pumpkin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000118521446354435-11.55%
30 दिन$ 0-44.03%
60 दिन$ 0-59.88%
90 दिन$ 0--

Pumpkin (PKIN) क्या है

Pumpkin is a game-changing protocol engineered to revolutionize token launches by seamlessly aligning the interests of both token creators and token holders. By incorporating innovative features such as fee sharing, staking, and milestone-based progress tracking, Pumpkin fosters sustainable growth and ensures a transparent and secure launch process. The fee sharing model incentivizes long-term commitment from all parties, while staking mechanisms empower holders to actively participate in governance and support the ecosystem. Additionally, milestone checkpoints provide clear benchmarks, enhancing accountability and trust throughout the project’s lifecycle. These robust features collectively safeguard against rug pulls and other malicious activities, establishing Pumpkin as a reliable and forward-thinking platform for launching tokens with confidence and integrity. Through its comprehensive approach, Pumpkin not only streamlines the token launch process but also builds a resilient community dedicated to the success and longevity of each project it supports.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Pumpkin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Pumpkin (PKIN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Pumpkin (PKIN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Pumpkin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Pumpkin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PKIN लोकल करेंसी में

Pumpkin (PKIN) टोकन का अर्थशास्त्र

Pumpkin (PKIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PKIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Pumpkin (PKIN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Pumpkin (PKIN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PKIN प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PKIN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PKIN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Pumpkin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PKIN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 793.62K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PKIN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PKIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 874.42M USD है.
PKIN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PKIN ने 0.03355328 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PKIN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PKIN ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PKIN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PKIN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PKIN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PKIN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PKIN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:06:21 (UTC+8)

