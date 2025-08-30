PUMPTRUMP की अधिक जानकारी

PUMP TRUMP लोगो

PUMP TRUMP मूल्य (PUMPTRUMP)

गैर-सूचीबद्ध

1 PUMPTRUMP से USD लाइव प्राइस:

-5.90%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:15:22 (UTC+8)

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0030988
$ 0.0030988$ 0.0030988

+0.95%

-5.97%

+4.83%

+4.83%

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PUMPTRUMP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PUMPTRUMP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0030988 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PUMPTRUMP में +0.95%, 24 घंटों में -5.97%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) मार्केट की जानकारी

$ 8.92K
$ 8.92K$ 8.92K

$ 8.92K
$ 8.92K$ 8.92K

999.55M
999.55M 999.55M

999,549,314.879345
999,549,314.879345 999,549,314.879345

PUMP TRUMP का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.92K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PUMPTRUMP की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.55M है, कुल आपूर्ति 999549314.879345 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.92K है.

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, PUMP TRUMP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, PUMP TRUMP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, PUMP TRUMP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, PUMP TRUMP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.97%
30 दिन$ 0+9.25%
60 दिन$ 0+40.95%
90 दिन$ 0--

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) क्या है

Trump is back, crypto is booming, and Solana leads the charge! Welcome to Pump Trump, the memecoin inspired by the return of Donald J. Trump as President of the United States. With Trump back in office, his bold vision for innovation and economic dominance extends to the crypto market – and we're here to ride that wave to the moon! Built on the Solana blockchain, Pump Trump combines the speed, efficiency, and scalability of Solana with the hype and energy of a true memecoin revolution. Trump's pro- business stance and his focus on shaking up the system mean one thing: crypto is about to pump harder than ever! It's time to Make America Great Again, and with Pump Trump on Solana, we're creating a new financial frontier for everyone.

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

PUMP TRUMP प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? PUMP TRUMP के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब PUMP TRUMP प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PUMPTRUMP लोकल करेंसी में

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) टोकन का अर्थशास्त्र

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PUMPTRUMP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PUMPTRUMP प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PUMPTRUMP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PUMPTRUMP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
PUMP TRUMP का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PUMPTRUMP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.92K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PUMPTRUMP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PUMPTRUMP की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.55M USD है.
PUMPTRUMP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PUMPTRUMP ने 0.0030988 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PUMPTRUMP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PUMPTRUMP ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PUMPTRUMP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PUMPTRUMP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PUMPTRUMP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PUMPTRUMP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PUMPTRUMP का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:15:22 (UTC+8)

