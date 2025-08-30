PUMP TRUMP मूल्य (PUMPTRUMP)
PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PUMPTRUMP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PUMPTRUMP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0030988 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PUMPTRUMP में +0.95%, 24 घंटों में -5.97%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
PUMP TRUMP का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.92K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PUMPTRUMP की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.55M है, कुल आपूर्ति 999549314.879345 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.92K है.
आज के दिन के दौरान, PUMP TRUMP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, PUMP TRUMP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, PUMP TRUMP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, PUMP TRUMP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.97%
|30 दिन
|$ 0
|+9.25%
|60 दिन
|$ 0
|+40.95%
|90 दिन
|$ 0
|--
Trump is back, crypto is booming, and Solana leads the charge! Welcome to Pump Trump, the memecoin inspired by the return of Donald J. Trump as President of the United States. With Trump back in office, his bold vision for innovation and economic dominance extends to the crypto market – and we're here to ride that wave to the moon! Built on the Solana blockchain, Pump Trump combines the speed, efficiency, and scalability of Solana with the hype and energy of a true memecoin revolution. Trump's pro- business stance and his focus on shaking up the system mean one thing: crypto is about to pump harder than ever! It's time to Make America Great Again, and with Pump Trump on Solana, we're creating a new financial frontier for everyone.
PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PUMPTRUMP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
