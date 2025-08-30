PULSR मूल्य ($PULSR)
+0.16%
-1.24%
-2.89%
-2.89%
PULSR ($PULSR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $PULSR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $PULSR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00378109 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $PULSR में +0.16%, 24 घंटों में -1.24%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.89% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
PULSR का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 53.21K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $PULSR की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 53.21K है.
आज के दिन के दौरान, PULSR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, PULSR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, PULSR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, PULSR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.24%
|30 दिन
|$ 0
|+4.04%
|60 दिन
|$ 0
|-5.45%
|90 दिन
|$ 0
|--
The project is about creating a token, that allows people to buy products created by the company PULSR. PULSR is a top web 2 AI company in the field of GPT development. With $PULSR you will get access to private GPTs never released to public, and also new products developed specifically for web 3 such as the Overseer. The Overseer is a layer that will allow communities to build their own AI Agents, creating more engagement with their members.
