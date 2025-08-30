PULSAR मूल्य (PLSR)
PULSAR (PLSR) रियल-टाइम प्राइस $0.0015197 है. पिछले 24 घंटों में, PLSR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PLSR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03792595 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PLSR में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
PULSAR का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 389.92K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PLSR की मार्केट में उपलब्ध राशि 256.58M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.52M है.
आज के दिन के दौरान, PULSAR का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, PULSAR का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0059393789 था.
पिछले 60 दिनों में, PULSAR का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013384698 था.
पिछले 90 दिनों में, PULSAR का USD में मूल्य बदलाव $ -0.011582453130990784 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0059393789
|+390.83%
|60 दिन
|$ -0.0013384698
|-88.07%
|90 दिन
|$ -0.011582453130990784
|-88.40%
Pulsar is the exciting AAA-quality flagship game from Pulsar Tech that combines RTS (think: Starcraft) with Randomly Generated Dungeons (think: Diablo) with an always-on, Persistent MMO (think: World of Warcraft) and a 4X Economy (think: Eve Online). Pulsar's core gameplay is further augmented by its Live Operations, which introduce various player events and seasonal competitions. These activities are designed to engage players, offering rewards and leaderboard tracking. The game uses a proprietary and innovative blockchain gaming infrastructure that allows Web2 & Web3 gamers to truly seamlessly co-exist in the same game. The Studio plans to add multiple future games on the same platform, all supported by the same token: $PLSR.
