PUGWIFHAT मूल्य (PUGWIF)
-1.05%
-13.50%
-39.40%
-39.40%
PUGWIFHAT (PUGWIF) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PUGWIF ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PUGWIF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PUGWIF में -1.05%, 24 घंटों में -13.50%, तथा पिछले 7 दिनों में -39.40% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
PUGWIFHAT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 226.06K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PUGWIF की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 226.06K है.
आज के दिन के दौरान, PUGWIFHAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, PUGWIFHAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, PUGWIFHAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, PUGWIFHAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-13.50%
|30 दिन
|$ 0
|-55.62%
|60 दिन
|$ 0
|+42.46%
|90 दिन
|$ 0
|--
Launched on 9-12-2024 PUGWIFHAT (PUGWIF) is a meme coin on the Sui network. It experienced a Liquidity Pool drain in its first hours of existence. A group of on-chain Degen's were trading when PUGWIF when the drain happened and they refused to accept it. They chased after the scammer by following the transactions to his personal wallet. After negotiations they got him to burn the liquidity and his portion of the supply. Thus started the CTO (community takeover) of the pug that doesn't quit. A team was quickly assembled from the community and they proceeded to revive the project and drive it forward. The projects aim has been to rally the community together under the symbol of the pugwifhat and it aims to onboard Non-SUI and Web2 by expanding awareness of sui and its ecosystem outside the normal crypto sphere.
