PUGGY मूल्य (PUGGY)
--
--
0.00%
0.00%
PUGGY (PUGGY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PUGGY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PUGGY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PUGGY में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
PUGGY का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.24K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PUGGY की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.92M है, कुल आपूर्ति 999917156.977189 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.24K है.
आज के दिन के दौरान, PUGGY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, PUGGY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, PUGGY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, PUGGY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+0.80%
|60 दिन
|$ 0
|+3.36%
|90 दिन
|$ 0
|--
**Puggy Token ($PUGGY)** is a community-driven meme token built on the Solana blockchain. With its lighthearted, fun-oriented approach, Puggy Token brings together crypto enthusiasts, meme lovers, and pug fans in a decentralized ecosystem where humor, loyalty, and financial potential converge. Our mission is to create a token that thrives on meme culture while offering a secure, engaging, and accessible experience for everyone involved. With a strong roadmap and a cast of iconic Puggy characters, $PUGGY aims to be the most recognizable meme token in the crypto space, leveraging high-profile events, community initiatives, and exclusive features to grow our presence both online and in the real world.
PUGGY (PUGGY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PUGGY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
