## What Is PUFF? Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz ## How Many PUFF Coins Are There in Circulation? Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. There is no additional supply. 48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6. ### Who Are the Founders of PUFF? Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities. ### Where Can I Buy PUFF? The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

लोग यह भी पूछते हैं: Puff The Dragon (PUFF) के बारे में अन्य प्रश्न आज Puff The Dragon (PUFF) का मूल्य कितना है? USD में लाइव PUFF प्राइस 0.083016 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. PUFF से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.083016 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए PUFF से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Puff The Dragon का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? PUFF के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 73.90M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. PUFF की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? PUFF की मार्केट में उपलब्ध राशि 888.89M USD है. PUFF की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? PUFF ने 0.330448 USD की ATH प्राइस हासिल की. PUFF का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? PUFF ने 0.03916614 USD की ATL प्राइस देखी. PUFF का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? PUFF के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या PUFF इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PUFF इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PUFF का प्राइस का अनुमान देखें.

