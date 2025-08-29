Puff The Dragon मूल्य (PUFF)
-0.17%
-1.34%
+0.29%
+0.29%
Puff The Dragon (PUFF) रियल-टाइम प्राइस $0.083016 है. पिछले 24 घंटों में, PUFF ने $ 0.082885 के कम और $ 0.0843 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PUFF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.330448 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03916614 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PUFF में -0.17%, 24 घंटों में -1.34%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.29% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Puff The Dragon का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 73.90M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PUFF की मार्केट में उपलब्ध राशि 888.89M है, कुल आपूर्ति 888888888.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 73.90M है.
आज के दिन के दौरान, Puff The Dragon का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00112880414288017 था.
पिछले 30 दिनों में, Puff The Dragon का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0025851514 था.
पिछले 60 दिनों में, Puff The Dragon का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0174605145 था.
पिछले 90 दिनों में, Puff The Dragon का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00984679163303606 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00112880414288017
|-1.34%
|30 दिन
|$ +0.0025851514
|+3.11%
|60 दिन
|$ +0.0174605145
|+21.03%
|90 दिन
|$ +0.00984679163303606
|+13.46%
## What Is PUFF? Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz ## How Many PUFF Coins Are There in Circulation? Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. There is no additional supply. 48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6. ### Who Are the Founders of PUFF? Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities. ### Where Can I Buy PUFF? The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz
Puff The Dragon (PUFF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PUFF टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
