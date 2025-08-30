PUFF मूल्य (PUFF)
-0.53%
-1.74%
+7.27%
+7.27%
PUFF (PUFF) रियल-टाइम प्राइस $0.0010913 है. पिछले 24 घंटों में, PUFF ने $ 0.00108991 के कम और $ 0.00112838 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PUFF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.868751 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PUFF में -0.53%, 24 घंटों में -1.74%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.27% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
PUFF का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 56.96K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PUFF की मार्केट में उपलब्ध राशि 52.20M है, कुल आपूर्ति 142097002.19 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 155.05K है.
आज के दिन के दौरान, PUFF का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, PUFF का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002175984 था.
पिछले 60 दिनों में, PUFF का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001099724 था.
पिछले 90 दिनों में, PUFF का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000922803012079842 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.74%
|30 दिन
|$ -0.0002175984
|-19.93%
|60 दिन
|$ -0.0001099724
|-10.07%
|90 दिन
|$ -0.0000922803012079842
|-7.79%
$PUFF Token is the utility token of the StonedApeCrew NFT & will be used in the Cannabis Industry to pay for CBD, Weed & other Accessoires like Pens. The first-ever Token to get your Greens. $PUFF will also play a major role in the Stoned Metaverse. Massive parts of the supply will be burned by using it for the first-ever NFT Evolution Process, Breeding Nuked Apes NFTs & to pay for side collections. Those $PUFF will be burned completely and therefore decrease the circulating supply! The only ways to get $PUFF is by buying it off exchanges or staking a Stoned Ape of the Genesis Collection from https://stonedapecrew.com/
