Pubhouse Dominance Index का आज का लाइव मूल्य 0.00021806 USD है.PUB का मार्केट कैप 214,375 USD है. भारत में PUB से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

PUB की अधिक जानकारी

PUB प्राइस की जानकारी

PUB क्या है

PUB आधिकारिक वेबसाइट

PUB टोकन का अर्थशास्त्र

PUB प्राइस का पूर्वानुमान

Pubhouse Dominance Index लोगो

Pubhouse Dominance Index मूल्य (PUB)

गैर-सूचीबद्ध

1 PUB से USD लाइव प्राइस:

$0.00021766
+9.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Pubhouse Dominance Index (PUB) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:27:02 (UTC+8)

Pubhouse Dominance Index का आज का मूल्य

आज Pubhouse Dominance Index (PUB) का लाइव मूल्य $ 0.00021806 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 9.34% का बदलाव आया है. मौजूदा PUB से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00021806 प्रति PUB है.

$ 214,375 के मार्केट कैप के अनुसार Pubhouse Dominance Index करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 975.35M PUB है. पिछले 24 घंटों के दौरान, PUB की ट्रेडिंग $ 0.00019608 (निम्न) और $ 0.00022021 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00208552 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00015335 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में PUB में पिछले एक घंटे में +1.35% और पिछले 7 दिनों में -24.56% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Pubhouse Dominance Index (PUB) मार्केट की जानकारी

$ 214.38K
--
$ 214.38K
975.35M
975,350,230.661
Pubhouse Dominance Index का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 214.38K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PUB की मार्केट में उपलब्ध राशि 975.35M है, कुल आपूर्ति 975350230.661 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 214.38K है.

Pubhouse Dominance Index की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00019608
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00022021
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00019608
$ 0.00022021
$ 0.00208552
$ 0.00015335
+1.35%

+9.34%

-24.56%

-24.56%

Pubhouse Dominance Index (PUB) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Pubhouse Dominance Index का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Pubhouse Dominance Index का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000886022 था.
पिछले 60 दिनों में, Pubhouse Dominance Index का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000353275 था.
पिछले 90 दिनों में, Pubhouse Dominance Index का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+9.34%
30 दिन$ -0.0000886022-40.63%
60 दिन$ +0.0000353275+16.20%
90 दिन$ 0--

Pubhouse Dominance Index के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Pubhouse Dominance Index (PUB) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में PUB का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Pubhouse Dominance Index (PUB) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Pubhouse Dominance Index के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Pubhouse Dominance Index की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए PUB के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Pubhouse Dominance Indexप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

Pubhouse Dominance Index (PUB) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Pubhouse Dominance Index

2030 में 1 Pubhouse Dominance Index का मूल्य कितना होगा?
अगर Pubhouse Dominance Index 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Pubhouse Dominance Index के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:27:02 (UTC+8)

Pubhouse Dominance Index (PUB) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

Pubhouse Dominance Index के बारे में और जानें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.