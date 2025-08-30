PSY की अधिक जानकारी

PsyDAO लोगो

PsyDAO मूल्य (PSY)

गैर-सूचीबद्ध

1 PSY से USD लाइव प्राइस:

$0.070707
$0.070707
-6.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
PsyDAO (PSY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:25:36 (UTC+8)

PsyDAO (PSY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.070534
$ 0.070534
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.078333
$ 0.078333
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.070534
$ 0.070534

$ 0.078333
$ 0.078333

$ 0.82386
$ 0.82386

$ 0.01924624
$ 0.01924624

-1.89%

-6.80%

-17.85%

-17.85%

PsyDAO (PSY) रियल-टाइम प्राइस $0.070931 है. पिछले 24 घंटों में, PSY ने $ 0.070534 के कम और $ 0.078333 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PSY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.82386 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01924624 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PSY में -1.89%, 24 घंटों में -6.80%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

PsyDAO (PSY) मार्केट की जानकारी

$ 2.79M
$ 2.79M

--
--

$ 7.23M
$ 7.23M

39.47M
39.47M

102,334,155.0
102,334,155.0

PsyDAO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.79M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PSY की मार्केट में उपलब्ध राशि 39.47M है, कुल आपूर्ति 102334155.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.23M है.

PsyDAO (PSY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, PsyDAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00517739764193606 था.
पिछले 30 दिनों में, PsyDAO का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0528694138 था.
पिछले 60 दिनों में, PsyDAO का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0832931880 था.
पिछले 90 दिनों में, PsyDAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00905754856894476 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00517739764193606-6.80%
30 दिन$ +0.0528694138+74.54%
60 दिन$ +0.0832931880+117.43%
90 दिन$ -0.00905754856894476-11.32%

PsyDAO (PSY) क्या है

PsyDAO is a bioDAO incubated by Molecule and accelerated by bio.xyz developing intellectual property to advance psychedelic science. Initiated in 2022 by members of the founding teams of VitaDAO, Molecule, and Gitcoin, PsyDAO uses IP tokens including IP-NFTs and fungible IPTs in order to build an onchain portfolio of psychedelic IP. Membership in PsyDAO is open to anons, pseudonymous participation is encouraged, and privacy protection is paramount. Knowledge and research can be shared with zero knowledge of the identity of the sender or recipient. PsyDAO utilizes new open-source models for IP tokenization, IPNFTs,and IP rights distribution, with ethical encumbrances, through fungible tokens. PsyDAO intends to be a hivemind - a literal collective consciousness for the ethical development of psychedelics. The goal of PsyDAO is to redesign incentives and access from the bottom up - focusing on people (patients, recreational users, and spiritual communities), as opposed to centralizing ownership within organizations that have intrinsically misaligned incentives.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

PsyDAO (PSY) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

PsyDAO प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में PsyDAO (PSY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके PsyDAO (PSY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? PsyDAO के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब PsyDAO प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PSY लोकल करेंसी में

PsyDAO (PSY) टोकन का अर्थशास्त्र

PsyDAO (PSY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PSY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: PsyDAO (PSY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज PsyDAO (PSY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PSY प्राइस 0.070931 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PSY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PSY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.070931 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
PsyDAO का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PSY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.79M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PSY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PSY की मार्केट में उपलब्ध राशि 39.47M USD है.
PSY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PSY ने 0.82386 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PSY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PSY ने 0.01924624 USD की ATL प्राइस देखी.
PSY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PSY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PSY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PSY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PSY का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:25:36 (UTC+8)

