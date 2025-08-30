PsyDAO मूल्य (PSY)
PsyDAO (PSY) रियल-टाइम प्राइस $0.070931 है. पिछले 24 घंटों में, PSY ने $ 0.070534 के कम और $ 0.078333 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PSY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.82386 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01924624 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PSY में -1.89%, 24 घंटों में -6.80%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
PsyDAO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.79M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PSY की मार्केट में उपलब्ध राशि 39.47M है, कुल आपूर्ति 102334155.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.23M है.
आज के दिन के दौरान, PsyDAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00517739764193606 था.
पिछले 30 दिनों में, PsyDAO का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0528694138 था.
पिछले 60 दिनों में, PsyDAO का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0832931880 था.
पिछले 90 दिनों में, PsyDAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00905754856894476 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00517739764193606
|-6.80%
|30 दिन
|$ +0.0528694138
|+74.54%
|60 दिन
|$ +0.0832931880
|+117.43%
|90 दिन
|$ -0.00905754856894476
|-11.32%
PsyDAO is a bioDAO incubated by Molecule and accelerated by bio.xyz developing intellectual property to advance psychedelic science. Initiated in 2022 by members of the founding teams of VitaDAO, Molecule, and Gitcoin, PsyDAO uses IP tokens including IP-NFTs and fungible IPTs in order to build an onchain portfolio of psychedelic IP. Membership in PsyDAO is open to anons, pseudonymous participation is encouraged, and privacy protection is paramount. Knowledge and research can be shared with zero knowledge of the identity of the sender or recipient. PsyDAO utilizes new open-source models for IP tokenization, IPNFTs,and IP rights distribution, with ethical encumbrances, through fungible tokens. PsyDAO intends to be a hivemind - a literal collective consciousness for the ethical development of psychedelics. The goal of PsyDAO is to redesign incentives and access from the bottom up - focusing on people (patients, recreational users, and spiritual communities), as opposed to centralizing ownership within organizations that have intrinsically misaligned incentives.
