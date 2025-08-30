PSEUDO REALITY मूल्य (PSEUDO)
PSEUDO REALITY (PSEUDO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PSEUDO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PSEUDO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PSEUDO में +0.16%, 24 घंटों में -10.23%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.55% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
PSEUDO REALITY का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 74.87K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PSEUDO की मार्केट में उपलब्ध राशि 799.01M है, कुल आपूर्ति 799007604.79678 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 74.87K है.
आज के दिन के दौरान, PSEUDO REALITY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, PSEUDO REALITY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, PSEUDO REALITY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, PSEUDO REALITY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-10.23%
|30 दिन
|$ 0
|+6.06%
|60 दिन
|$ 0
|+50.78%
|90 दिन
|$ 0
|--
PSEUDO REALITY is a visionary AI protocol building the swarm of swarms using autonomous AI agents to provide a holistic guide and mentorship to users helping them to breakout from the matrix and become a better version of themselves by guiding them about what they can do to improve their lives and achieve their goals in life. PSEUDO aims to use AI to empower the people and provide them with science-based suggestion and guidance to live a better and more prosperous life.
PSEUDO REALITY (PSEUDO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PSEUDO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
