Proprietary Trading Network मूल्य (SN8)

गैर-सूचीबद्ध

1 SN8 से USD लाइव प्राइस:

$12,7
$12,7$12,7
-7,00%1D
Proprietary Trading Network (SN8) मूल्य का लाइव चार्ट
Proprietary Trading Network (SN8) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 12,58
$ 12,58$ 12,58
24 घंटे में न्यूनतम
$ 13,69
$ 13,69$ 13,69
24 घंटे में उच्चतम

$ 12,58
$ 12,58$ 12,58

$ 13,69
$ 13,69$ 13,69

$ 25,24
$ 25,24$ 25,24

$ 12,58
$ 12,58$ 12,58

-0,52%

-7,02%

-9,41%

-9,41%

Proprietary Trading Network (SN8) रियल-टाइम प्राइस $12,7 है. पिछले 24 घंटों में, SN8 ने $ 12,58 के कम और $ 13,69 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SN8 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 25,24 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 12,58 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SN8 में -0,52%, 24 घंटों में -7,02%, तथा पिछले 7 दिनों में -9,41% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Proprietary Trading Network (SN8) मार्केट की जानकारी

$ 30,17M
$ 30,17M$ 30,17M

--
----

$ 30,17M
$ 30,17M$ 30,17M

2,38M
2,38M 2,38M

2 379 914,010655509
2 379 914,010655509 2 379 914,010655509

Proprietary Trading Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 30,17M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SN8 की मार्केट में उपलब्ध राशि 2,38M है, कुल आपूर्ति 2379914.010655509 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 30,17M है.

Proprietary Trading Network (SN8) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Proprietary Trading Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0,96040177156882 था.
पिछले 30 दिनों में, Proprietary Trading Network का USD में मूल्य बदलाव $ -3,2381761500 था.
पिछले 60 दिनों में, Proprietary Trading Network का USD में मूल्य बदलाव $ -2,6689278600 था.
पिछले 90 दिनों में, Proprietary Trading Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0,96040177156882-7,02%
30 दिन$ -3,2381761500-25,49%
60 दिन$ -2,6689278600-21,01%
90 दिन$ 0--

Proprietary Trading Network (SN8) क्या है

Proprietary Trading Network (SN8) संसाधन

Proprietary Trading Network प्राइस का अनुमान (USD)

Proprietary Trading Network (SN8) टोकन का अर्थशास्त्र

Proprietary Trading Network (SN8) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SN8 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Proprietary Trading Network (SN8) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Proprietary Trading Network (SN8) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SN8 प्राइस 12,7 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SN8 से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SN8 से USD की मौजूदा प्राइस $ 12,7 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Proprietary Trading Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SN8 के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 30,17M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SN8 की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SN8 की मार्केट में उपलब्ध राशि 2,38M USD है.
SN8 की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SN8 ने 25,24 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SN8 का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SN8 ने 12,58 USD की ATL प्राइस देखी.
SN8 का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SN8 के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SN8 इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SN8 इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SN8 का प्राइस का अनुमान देखें.
Proprietary Trading Network (SN8) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.