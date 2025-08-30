PROOF की अधिक जानकारी

$0.176025
PROOF Platform (PROOF) मूल्य का लाइव चार्ट
PROOF Platform (PROOF) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
PROOF Platform (PROOF) रियल-टाइम प्राइस $0.176025 है. पिछले 24 घंटों में, PROOF ने $ 0.176012 के कम और $ 0.186764 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PROOF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.339058 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03194115 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PROOF में -1.65%, 24 घंटों में -5.07%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.93% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

PROOF Platform (PROOF) मार्केट की जानकारी

PROOF Platform का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.69M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PROOF की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.60M है, कुल आपूर्ति 30752982.42725457 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.41M है.

PROOF Platform (PROOF) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, PROOF Platform का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0094154403866091 था.
पिछले 30 दिनों में, PROOF Platform का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0156532343 था.
पिछले 60 दिनों में, PROOF Platform का USD में मूल्य बदलाव $ +0.2999737078 था.
पिछले 90 दिनों में, PROOF Platform का USD में मूल्य बदलाव $ +0.12592973967177324 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0094154403866091-5.07%
30 दिन$ -0.0156532343-8.89%
60 दिन$ +0.2999737078+170.42%
90 दिन$ +0.12592973967177324+251.38%

PROOF Platform (PROOF) क्या है

PROOF is the most powerful way to launch a token, with battle-tested features designed to set you up for success. Our contracts are audited & unruggable. Get started for free.

PROOF Platform प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में PROOF Platform (PROOF) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके PROOF Platform (PROOF) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? PROOF Platform के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब PROOF Platform प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PROOF लोकल करेंसी में

PROOF Platform (PROOF) टोकन का अर्थशास्त्र

PROOF Platform (PROOF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PROOF टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: PROOF Platform (PROOF) के बारे में अन्य प्रश्न

आज PROOF Platform (PROOF) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PROOF प्राइस 0.176025 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PROOF से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PROOF से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.176025 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
PROOF Platform का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PROOF के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.69M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PROOF की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PROOF की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.60M USD है.
PROOF की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PROOF ने 0.339058 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PROOF का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PROOF ने 0.03194115 USD की ATL प्राइस देखी.
PROOF का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PROOF के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PROOF इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PROOF इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PROOF का प्राइस का अनुमान देखें.
PROOF Platform (PROOF) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

अस्वीकरण

