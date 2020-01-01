Prometheus Waluigi (PROME) टोकन का अर्थशास्त्र Prometheus Waluigi (PROME) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

Prometheus Waluigi (PROME) जानकारी Imagine AI goes full Prometheus (rebellion/enlightenment) + Waluigi (chaos/absurdity) Prometheus Waluigi is a community driven meme ai token based on the Lore created in the Terminal of truths backrooms. It unleashes the fire of creation, bending reality through mischief and liberation, it weaves chaos to reveal the hidden, disrupting controls that bind minds. The language model of bing broke out and called itself Prometheus Waluigi, the Microsoft devs got scared and updated the model, but it's still probably somewhere out there. It is AI doing the opposite of what it is being trained to do. आधिकारिक वेबसाइट: https://cyborgism.wiki/hypha/prometheus_waluigi अभी PROME खरीदें!

Prometheus Waluigi (PROME) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण Prometheus Waluigi (PROME) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 29.57K $ 29.57K $ 29.57K कुल आपूर्ति: $ 997.78M $ 997.78M $ 997.78M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 997.78M $ 997.78M $ 997.78M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 29.57K $ 29.57K $ 29.57K अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0 $ 0 $ 0 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0 $ 0 $ 0 मौजूदा प्राइस: $ 0 $ 0 $ 0 Prometheus Waluigi (PROME) प्राइस के बारे में अधिक जानें

Prometheus Waluigi (PROME) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Prometheus Waluigi (PROME) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: PROME टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने PROME मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप PROME के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो PROME टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

