Project Rocket लोगो

Project Rocket मूल्य (ROCKET)

गैर-सूचीबद्ध

1 ROCKET से USD लाइव प्राइस:

--
----
-3.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Project Rocket (ROCKET) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:20:38 (UTC+8)

Project Rocket (ROCKET) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-3.11%

-30.87%

-30.87%

Project Rocket (ROCKET) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ROCKET ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ROCKET की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ROCKET में 0.00%, 24 घंटों में -3.11%, तथा पिछले 7 दिनों में -30.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Project Rocket (ROCKET) मार्केट की जानकारी

$ 33.63K
$ 33.63K$ 33.63K

--
----

$ 33.63K
$ 33.63K$ 33.63K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Project Rocket का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 33.63K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ROCKET की मार्केट में उपलब्ध राशि 420.69B है, कुल आपूर्ति 420690000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 33.63K है.

Project Rocket (ROCKET) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Project Rocket का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Project Rocket का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Project Rocket का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Project Rocket का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.11%
30 दिन$ 0-47.97%
60 दिन$ 0-56.24%
90 दिन$ 0--

Project Rocket (ROCKET) क्या है

GameStop’s convertible bonds, referred to as “Project Rocket” in an SEC filing. These bonds were announced in March 2025, with GameStop raising $1.3 billion, and an additional option for $200 million, to fund general corporate purposes, including potential Bitcoin purchases. The “Project Rocket” name appeared in the filename of the bond indenture submitted to the SEC, sparking interest among investors and on platforms like X. The bonds are unsecured, carry no regular interest, and mature on April 1, 2030, with a conversion price of approximately $29.85 per share, representing a 37.5% premium over the stock’s weighted average price at the time.

Project Rocket (ROCKET) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Project Rocket प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Project Rocket (ROCKET) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Project Rocket (ROCKET) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Project Rocket के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Project Rocket प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ROCKET लोकल करेंसी में

Project Rocket (ROCKET) टोकन का अर्थशास्त्र

Project Rocket (ROCKET) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ROCKET टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Project Rocket (ROCKET) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Project Rocket (ROCKET) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ROCKET प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ROCKET से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ROCKET से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Project Rocket का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ROCKET के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 33.63K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ROCKET की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ROCKET की मार्केट में उपलब्ध राशि 420.69B USD है.
ROCKET की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ROCKET ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ROCKET का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ROCKET ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
ROCKET का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ROCKET के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ROCKET इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ROCKET इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ROCKET का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:20:38 (UTC+8)

