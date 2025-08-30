Project Plutus मूल्य (PPCOIN)
Project Plutus (PPCOIN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PPCOIN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PPCOIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02505722 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PPCOIN में -0.15%, 24 घंटों में -4.55%, तथा पिछले 7 दिनों में +15.09% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Project Plutus का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 25.52K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PPCOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 25.52K है.
आज के दिन के दौरान, Project Plutus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Project Plutus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Project Plutus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Project Plutus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.55%
|30 दिन
|$ 0
|-94.30%
|60 दिन
|$ 0
|-94.87%
|90 दिन
|$ 0
|--
Project Plutus aims to revolutionize decentralized finance by leveraging artificial intelligence to simplify trading and portfolio management. It seeks to democratize wealth creation, removing the complexity of manual trading through personalized, autonomous AI agents. These agents execute advanced strategies like portfolio rebalancing and profit-taking, enabling users to achieve financial freedom effortlessly. Key components of the project include: AI-Powered Trading Agents: Customized to user preferences, these agents autonomously execute trades, adapt to market trends, and optimize wealth creation. On-Chain Portfolio Management: Offering a seamless dashboard for tracking and managing tokens, NFTs, and Solana holdings. $PPCOIN Token Utility: A utility token for accessing exclusive features, with mechanisms like buy-and-burn to enhance value over time. NFT Integration: Future access to AI agents will be tied to tiered NFTs, providing various benefits within the ecosystem. Participation in Solana AI Hackathon: The project is positioned as a pioneering AI trading solution on Solana, targeting significant visibility and validation. The vision is to make trading accessible and efficient for all types of traders, from beginners to professionals, through cutting-edge AI solutions and intuitive design.
