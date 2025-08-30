Project Nostradamus मूल्य ($AMEN)
-0.42%
-6.77%
-32.01%
-32.01%
Project Nostradamus ($AMEN) रियल-टाइम प्राइस $0.00418197 है. पिछले 24 घंटों में, $AMEN ने $ 0.00415495 के कम और $ 0.00453377 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $AMEN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.280498 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00415495 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $AMEN में -0.42%, 24 घंटों में -6.77%, तथा पिछले 7 दिनों में -32.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Project Nostradamus का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 87.82K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $AMEN की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.00M है, कुल आपूर्ति 21000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 87.82K है.
आज के दिन के दौरान, Project Nostradamus का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000304064534723024 था.
पिछले 30 दिनों में, Project Nostradamus का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0020499824 था.
पिछले 60 दिनों में, Project Nostradamus का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0025409511 था.
पिछले 90 दिनों में, Project Nostradamus का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000876071023342512 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000304064534723024
|-6.77%
|30 दिन
|$ -0.0020499824
|-49.01%
|60 दिन
|$ -0.0025409511
|-60.75%
|90 दिन
|$ -0.000876071023342512
|-17.32%
Project Nostradamus is a next-generation trading AI agent designed to revolutionize technical analysis (TA) for cryptocurrency and traditional asset markets. By leveraging advanced pattern recognition, real-time data analysis, and integration with major trading platforms, our solution empowers traders with actionable insights, confidence scores, and comprehensive recommendations. It evaluates popular trading pairs, identifies patterns, and delivers high-confidence buy/sell/hold recommendations.
Project Nostradamus ($AMEN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $AMEN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
