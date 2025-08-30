Project 32 मूल्य (32)
Project 32 (32) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, 32 ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. 32 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में 32 में --, 24 घंटों में -4.67%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Project 32 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.27K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. 32 की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.23B है, कुल आपूर्ति 3232289887.042066 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.27K है.
आज के दिन के दौरान, Project 32 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Project 32 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Project 32 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Project 32 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.67%
|30 दिन
|$ 0
|+11.60%
|60 दिन
|$ 0
|+37.10%
|90 दिन
|$ 0
|--
Project 32 is a groundbreaking initiative on Solana, merging blockchain, artificial intelligence, and decentralized finance to democratize access to validator nodes and Maximal Extractable Value (MEV). By tokenizing complex blockchain infrastructure, it empowers participants of all sizes to earn revenue through staking and MEV while promoting decentralization and economic inclusion. Project 32 integrates advanced AI tools for liquidity optimization, prediction markets, and governance, setting a new standard in blockchain innovation.
Project 32 (32) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. 32 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
