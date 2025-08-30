PROFIT AI मूल्य (PROFIT)
-0.71%
+0.08%
-18.01%
-18.01%
PROFIT AI (PROFIT) रियल-टाइम प्राइस $0.01528597 है. पिछले 24 घंटों में, PROFIT ने $ 0.01456015 के कम और $ 0.01565549 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PROFIT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0411361 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01214752 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PROFIT में -0.71%, 24 घंटों में +0.08%, तथा पिछले 7 दिनों में -18.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
PROFIT AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 152.83K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PROFIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 152.83K है.
आज के दिन के दौरान, PROFIT AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, PROFIT AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0027665939 था.
पिछले 60 दिनों में, PROFIT AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0033091037 था.
पिछले 90 दिनों में, PROFIT AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.08%
|30 दिन
|$ -0.0027665939
|-18.09%
|60 दिन
|$ -0.0033091037
|-21.64%
|90 दिन
|$ 0
|--
$PROFIT is an on-chain analytics and trading intelligence suite designed to help traders detect high-risk patterns, smart money behavior, and sniper activity before it impacts the chart. Powered by AI and deeply integrated across key modules, $PROFIT offers a growing stack of tools including: • Token Scanner (in partnership with EVA AI): advanced contract diagnostics, risk scoring, and security metrics • Whale Tracker: real-time tracking of high-value transfers, wallet labeling, and supply impact analysis • Sniper Analysis: detects bot activity, coordinated buys, bundle sells, and early exits • Smart Money Intelligence: tracks profitable wallets, calculates ROI, and identifies wallet patterns • Top Profitable Wallets & Rug Wallet Detection: adds transparency to project ecosystems Built with trader protection in mind, $PROFIT is more than a bot — it’s an on-chain security protocol for identifying threats and opportunities before the crowd.
