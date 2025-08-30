PROFIT AI (PROFIT) क्या है

$PROFIT is an on-chain analytics and trading intelligence suite designed to help traders detect high-risk patterns, smart money behavior, and sniper activity before it impacts the chart. Powered by AI and deeply integrated across key modules, $PROFIT offers a growing stack of tools including: • Token Scanner (in partnership with EVA AI): advanced contract diagnostics, risk scoring, and security metrics • Whale Tracker: real-time tracking of high-value transfers, wallet labeling, and supply impact analysis • Sniper Analysis: detects bot activity, coordinated buys, bundle sells, and early exits • Smart Money Intelligence: tracks profitable wallets, calculates ROI, and identifies wallet patterns • Top Profitable Wallets & Rug Wallet Detection: adds transparency to project ecosystems Built with trader protection in mind, $PROFIT is more than a bot — it’s an on-chain security protocol for identifying threats and opportunities before the crowd.

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में PROFIT AI (PROFIT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके PROFIT AI (PROFIT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है?

PROFIT AI (PROFIT) टोकन का अर्थशास्त्र

PROFIT AI (PROFIT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PROFIT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: PROFIT AI (PROFIT) के बारे में अन्य प्रश्न आज PROFIT AI (PROFIT) का मूल्य कितना है? USD में लाइव PROFIT प्राइस 0.01528597 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. PROFIT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.01528597 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए PROFIT से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. PROFIT AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? PROFIT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 152.83K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. PROFIT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? PROFIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M USD है. PROFIT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? PROFIT ने 0.0411361 USD की ATH प्राइस हासिल की. PROFIT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? PROFIT ने 0.01214752 USD की ATL प्राइस देखी. PROFIT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? PROFIT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या PROFIT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PROFIT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PROFIT का प्राइस का अनुमान देखें.

