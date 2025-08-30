PFL की अधिक जानकारी

Professional Fighters League Fan Token लोगो

Professional Fighters League Fan Token मूल्य (PFL)

गैर-सूचीबद्ध

1 PFL से USD लाइव प्राइस:

$0.094898
$0.094898$0.094898
-3.90%1D
mexc
USD
Professional Fighters League Fan Token (PFL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:52:28 (UTC+8)

Professional Fighters League Fan Token (PFL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.094736
$ 0.094736$ 0.094736
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.098966
$ 0.098966$ 0.098966
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.094736
$ 0.094736$ 0.094736

$ 0.098966
$ 0.098966$ 0.098966

$ 6.95
$ 6.95$ 6.95

$ 0.076611
$ 0.076611$ 0.076611

-0.10%

-3.97%

-14.83%

-14.83%

Professional Fighters League Fan Token (PFL) रियल-टाइम प्राइस $0.094898 है. पिछले 24 घंटों में, PFL ने $ 0.094736 के कम और $ 0.098966 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PFL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 6.95 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.076611 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PFL में -0.10%, 24 घंटों में -3.97%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Professional Fighters League Fan Token (PFL) मार्केट की जानकारी

$ 187.90K
$ 187.90K$ 187.90K

--
----

$ 474.49K
$ 474.49K$ 474.49K

1.98M
1.98M 1.98M

5,000,000.0
5,000,000.0 5,000,000.0

Professional Fighters League Fan Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 187.90K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PFL की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.98M है, कुल आपूर्ति 5000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 474.49K है.

Professional Fighters League Fan Token (PFL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Professional Fighters League Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00392854706797546 था.
पिछले 30 दिनों में, Professional Fighters League Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0008364404 था.
पिछले 60 दिनों में, Professional Fighters League Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0338113602 था.
पिछले 90 दिनों में, Professional Fighters League Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.07332286687662496 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00392854706797546-3.97%
30 दिन$ -0.0008364404-0.88%
60 दिन$ -0.0338113602-35.62%
90 दिन$ -0.07332286687662496-43.58%

Professional Fighters League Fan Token (PFL) क्या है

Official Fan Token of the Professional Fighters League

Professional Fighters League Fan Token (PFL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Professional Fighters League Fan Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Professional Fighters League Fan Token (PFL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Professional Fighters League Fan Token (PFL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Professional Fighters League Fan Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Professional Fighters League Fan Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PFL लोकल करेंसी में

Professional Fighters League Fan Token (PFL) टोकन का अर्थशास्त्र

Professional Fighters League Fan Token (PFL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PFL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Professional Fighters League Fan Token (PFL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Professional Fighters League Fan Token (PFL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PFL प्राइस 0.094898 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PFL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PFL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.094898 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Professional Fighters League Fan Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PFL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 187.90K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PFL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PFL की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.98M USD है.
PFL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PFL ने 6.95 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PFL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PFL ने 0.076611 USD की ATL प्राइस देखी.
PFL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PFL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PFL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PFL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PFL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:52:28 (UTC+8)

