ProductClank ($PRO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $PRO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $PRO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $PRO में -0.77%, 24 घंटों में -5.76%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ProductClank का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 631.39K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $PRO की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00B है, कुल आपूर्ति 99999999999.99998 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 631.39K है.
आज के दिन के दौरान, ProductClank का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ProductClank का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, ProductClank का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, ProductClank का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.76%
|30 दिन
|$ 0
|+25.67%
|60 दिन
|$ 0
|+43.01%
|90 दिन
|$ 0
|--
TL;DR - Producthunt where each listing get a product coin ProductClank helps bootstrapped founders with zero marketing budget to unlock viral growth by transforming users into skin-in-the-game community members. Turning Users into Growth Evangelists. Builders get distribution. Degens get skin in the game for products they believe in. The Vision: Memes are so much bigger than just a simple pvp game. They poses an explosive energy in the form of the attention they create - what if we could direct that energy to help solve a painful problem for founders & bootstrapped teams - growth & distribution! How it works: On the frontend - builders simply submit their product as if they would submit on Producthunt. On the backend, we open them a crypto wallet and deploy a product coin , so a community of degens, product explorers and discoverers can bet on the virality and success of these products.
ProductClank ($PRO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $PRO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
